Meghan Markle, "massacrati Regina e William". Il retroscena sulle accuse di razzismo

Giada Oricchio 19 giugno 2021 a

a

a

Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, vede e rilancia le accuse alla Royal Family. E la tregua si fa traballante. Razzismo, indifferenza e pregiudizio. Omid Scobie, amico intimo di Meghan Markle, ma soprattutto co-autore del libro flop "Finding Freedom" sui motivi che hanno portato Harry e Meghan a lasciare la Corona, ha gettato benzina sul fuoco rivelando che un membro senior della famiglia reale ha avuto non una bensì "numerose" conversazioni preoccupate sul colore della pelle di Archie prima della sua nascita e che gli altri parenti hanno reagito con "indifferenza" alle lamentele della coppia.

Durante un evento alla Foreign Press Association di Londra, il giornalista preferito dai Sussex si è lasciato andare a commenti incendiari sulla Regina e sul principe William arrivando a sostenere che oltre al razzismo, tra i Windsor serpeggiava un "pregiudizio inconscio" contro Meghan.

"Harry alla frutta". Cosa trapela dalla villa a Los Angeles: lo fa solo per Meghan

Tra le persone presenti, c'era il pluripremiato giornalista australiano Jacquelin Magnay che ha riferito: "Scobie afferma che la famiglia di Harry era a conoscenza del commento sulla pelle 'troppo scura', ma si è mostrata indifferente e poco comprensiva. Alla prima conversazione ne sono seguite altre ed è diventato un problema molto più grande perché Harry e Meghan hanno sospettato che l'argomento non fosse importante solo per questa persona, ma anche per altri familiari".

Omid Scobie ha anche confermato che le conversazioni si sono svolte tra Harry e il parente e che subito dopo lo stesso Duca ha riportato tutto alla moglie Meghan. Il giornalista e biografo non può dire chi è il presunto razzista perché non ha modo di controllare il nome fatto da una sua unica fonte. Intanto ha lanciato anche un'altra indiscrezione: la duchessa di Sussex tornerà nel Regno Unito tra un anno per presenziare alle celebrazioni del giubileo di platino di Elisabetta II. Evento al quale i Duchi di Sussex sono stati "assolutamente" invitati come ha comunicato Buckingham Palace un paio di settimane fa.

Meghan, la vendetta più atroce: la Regina non vedrà più Lilibet e Archie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.