Principe Harry, "lo fa solo per Meghan". La nuova vita nella villa di Los Angeles

Harry d’Inghilterra alla frutta? Il Principe si è dato all’orto per amore di Meghan Markle dopo la nascita di Lilibet “Lili” Diana, la secondogenita venuta al mondo il 4 giugno scorso. Il fiocco rosa nella magione da 14 milioni di dollari a Montecito, Los Angeles, ha convinto i Duchi di Sussex a concedersi un congedo parentale di 5 mesi anche se non si può dire che siano stati mai oberati da impegni di lavoro. Ad esempio, finora, hanno prodotto un unico podcast di 35 minuti su Spotify a fronte di un contratto di circa 18 milioni di dollari. Anche “The Bench”, il primo libro di Meghan Markle non è stata una fatica memorabile: ha fallito la top 50 e la Duchessa dovrà fare un po’ di promozione per risalire nelle vendite. Ma la famiglia viene prima di tutto per Harry, a patto, of course, che non sia la Royal Family. E qui sta la notizia.

Un amico dei Sussex ha rivelato al Daily Express: “Mai come in questo momento, Harry si comporta da devoto padre di famiglia. Fa di tutto per dare una mano in casa, raccoglie le verdure dall’orto per preparare succhi di frutta freschi per Meghan e sta con Archie quando la moglie ha bisogno di riposare. Harry adora portarlo a guardare le galline o a fare una nuotata nella loro piscina”.

Insomma, il Duca si è dato a frutta e verdura. Almeno fino a fine giugno quando salirà su un aereo e da solo tornerà a Londra per assistere all’inaugurazione della statua in onore della madre Lady Diana il 1° luglio, giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni. Ad attenderlo ci saranno il padre ed erede al trono Carlo, il fratello William e la moglie Kate Middleton, ma soprattutto la Regina Elisabetta che lo ha invitato a pranzo per il primo faccia a faccia privato dopo la Megxit e le accuse di razzismo, indifferenza e dolore rivolte alla famiglia reale.

