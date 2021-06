"Biden molto diverso da Trump", a Ginevra Putin apre spiraglio Usa-Russia

16 giugno 2021 a

a

a

«È un politico di grande esperienza. Abbiamo avuto un incontro di quasi due ore. Non è una cosa che fai in modo così dettagliato con molti politici... Il suo predecessore aveva una visione diversa. Questo ha deciso di agire in modo diverso e la sua risposta è stata diversa da quella di Trump». Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, al termine dell’incontro con il presidente Usa, Joe Biden.

"Vogliono pensionare Biden". La voce clamorosa dalle cancellerie europee: al suo posto...

«Biden è sicuramente una persona costruttiva, molto equilibrata, con grande esperienza, un politico stagionato e maturo», mostra «grandi qualità in lui e valori morali», «abbiamo parlato la stessa lingua. Questo non vuol dire che guardandoci dobbiamo vedere la nostra anima, e nemmeno giurare amore eterno, ma difendiamo gli interessi nazionali e questi rapporti devono tenerne conto».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.