Usa-Russia, il 16 giugno in Svizzera il primo incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin

25 maggio 2021 a

Prove di disgelo tra Stati Uniti d’America e Russia. La Casa Bianca ha annunciato che il primo faccia a faccia tra il presidente Usa Joe Biden e il suo omologo russo Vladimir Putin si terrà il 16 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il faccia a faccia arriverà a conclusione del primo viaggio internazionale di Biden, che sarà in Europa per il G7 e un vertice Nato, come presidente.

Tra i due c’erano state subito polemiche al di seguito della votazione che ha incoronato Biden e visto sconfitto Donald Trump. Il nuovo presidente statunitense aveva irritato e non poco Mosca per la dura risposta data all'anchor dell’ABC George Stephanopoulos, che aveva chiesto a Biden “Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?”, un riferimento a tutti gli oppositori dello ‘Zar’ zittiti. "Lo penso", la risposto senza esitazione del presidente, che parlò così a poche ore dalla diffusione di un rapporto dell'intelligence Usa secondo cui Putin autorizzò le operazioni di intelligence per denigrarlo durante la campagna elettorale e aiutare il suo rivale Trump, minando la fiducia nel processo elettorale ed esacerbando le divisioni socio-politiche degli Stati Uniti. Ma ora, in territorio svizzero, si proverà a calmare le acque.

