Lilibet Diana, "chi lo sapeva". Esplode il caso a Buckingham Palace sul nome scelto da Harry e Meghan

Fine delle speculazioni: il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto di nuovo di testa loro. Buckingham Palace ha reso noto che non hanno mai chiesto alla Regina Elisabetta il permesso di usare il suo soprannome "Lilibet" come primo nome per la figlia nata il 4 giugno. The Queen è stata spogliata del "titolo" privatissimo, del vezzeggiativo che il nonno Re Giorgio le diede quando da piccola non riusciva a pronunciare il nome Elizabeth, per mano del nipote Harry d'Inghilterra e della moglie Meghan Markle.

I Duchi di Sussex non hanno mai chiesto a Sua Maestà il via libera a dare il suo soprannome alla secondogenita, nata qualche giorno fa in una clinica di Santa Barbara, Los Angeles. Lo rivela una fonte di Buckingham Palace alla BBC ponendo fine al duello tra chi ci leggeva un omaggio alla sovrana e chi una ruffiana operazione di marketing.

L'insider ha aggiunto un dettaglio finora sconosciuto: Harry ha parlato al telefono con la Regina poco prima del lieto evento, ma "la scelta del nome non è mai stata menzionata". Una precisazione pubblica che fa capire quanto Elisabetta II non abbia gradito la mossa. Fonti reali hanno anche confermato che la Regina ha invitato a pranzo Harry in occasione del suo ritorno a Londra per l'inaugurazione della statua della madre Lady Diana Spencer il 1°luglio. Un invito per tirare le somme di questi mesi ad alta tensione, un invito da cui Meghan è stata esclusa in quanto neomamma.

