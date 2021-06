Kate Middleton, il libro fotografico è il più venduto. La figuraccia di Meghan Markle come scrittrice

Giada Oricchio 08 giugno 2021 a

Kate Middleton vince la guerra dei libri contro Meghan Markle: la raccolta fotografica sulla pandemia da Covid19 “Hold Still: A Portrait of Our Nation nel 2020” della duchessa di Cambridge è in cima alle vendite ed è il secondo libro più venduto tra tutti i titoli su Amazon, mentre il libro per bambini “The Bench” della duchessa di Sussex (illustrazioni dell'artista californiano di successo Christian Robinson) non è entrato nella top ten del bestseller nel giorno d’uscita, oggi 8 giugno.

L’opera prima di Meghan Markle esplora il "legame speciale tra padre e figlio", ma dal punto di vista di una madre che li osserva da lontano e a quanto pare guarda da lontano anche i primi 200 bestseller di Amazon visto che si è arenato alla posizione 205 in classifica e figura come il 60esimo nella lista dei libri per bambini più venduti. Per non parlare delle stroncature riportate dal “Daily Mail”: Claire Allfree del “The Telegraph” lo ha recensito con una stella e lo ha definito semi-analfabeta: “Ci si chiede come qualsiasi editore abbia potuto pensare di pubblicare questa serie di omelie che sfidano la grammatica. E’ tutta una blanda saggezza genitoriale e non c’è storia. Non si capisce perché un qualsiasi bambino in qualunque parte del mondo dovrebbe volerlo leggere. Il libro sembra voler dire che il ruolo di Harry in questo matrimonio è sedersi su una panchina a badare al bambino mentre Meghan sale e conquista il mondo. Questo è il pianeta Sussex dove anche l'attività di crescere una famiglia è business”, mentre Alex Connell del “Times” lo ha descritto come un “manuale di auto-aiuto per genitori bisognosi. La storia è così priva di azione e brio che viene da chiedersi se lo abbia scritto un mobile”.

Anche Angela Levin, l’autrice di “Harry: Conversations with the Prince” ha liquidato la fatica letteraria di Meghan come non è interessante per i bambini: “A loro piacciono gli elefanti, a loro piacciono le tigri. Non vogliono una lezione su quanto sia diverso il rapporto con tuo padre, a qualunque livello della società ti trovi”.

Critici di professione a parte, “The Bench” non sembra aver conquistato neppure i lettori del Regno Unito a giudicare dai commenti lasciati su Amazon: “Non ho idea del motivo per cui questa storia debba piacere ai bambini. È incredibilmente noiosa e poco stimolante. E’ chiaramente basato sulla vita dell'autore, forse sarebbe stato meglio tenerlo come progetto privato all'interno della famiglia e farne tesoro in futuro. Per chiunque altro, è semplicemente irrilevante. Anche la grammatica è discutibile a volte. Assolutamente sconsigliato”. E non è il solo che di fatto dà dell’analfabeta di ritorno a Meghan Markle: “Non molto coinvolgente. A parte la pessima grammatica, mio ​​nipote, che ha 3 anni, non era interessato Molto delusa”.

Insomma, la Duchessa non ha scritto un libro per bambini, ma per sé stessa, per far capire al mondo quanto è profonda, buona e comprensiva. Non è noto se l’ex attrice, oggi professione Duchessa a giudicare dalla firma sul testo, abbia ricevuto un anticipo per il libro o se devolverà parte dei proventi in beneficenza, ma numerosi esperti del settore ritengono che abbia ricevuto un anticipo di £ 500.000 per la sua opera prima. Se siete interessati, “The Bench”, 40 pagine compresa la copertina, è in vendita al prezzo di 21,95 euro su Amazon senza costi aggiuntivi per la spedizione.

