Ingegnere rapito ad Haiti, chiesto riscatto di 500mila dollari

02 giugno 2021 a

Un riscatto di 500 mila dollari per liberare l’ingegnere italiano Giovanni Calì, rapito ieri a Port au Prince ad Haiti. È quanto confermano fonti qualificate. Insieme a Calì, impegnato sul posto per conto della società Bonifiche Spa, sarebbe stato sequestrato inoltre anche un operaio del posto.

«Il rapimento ad Haiti dell’ingegnere Vanni Calì è un fatto gravissimo e auspico che al più presto venga liberato». Così la senatrice siciliana di Fratelli d’Italia Tiziana Drago, commenta il rapimento dell’ingegnere catanese Giovanni Calì, avvenuto ad Haiti dove stava seguendo, per conto di una ditta romana di costruzioni, la realizzazione di una strada. «Un professionista stimato non solo a Catania, ma in tutta Italia, e che ora si trova nelle mani di banditi. Mi auguro che l’attività della Farnesina possa portare buoni frutti, affinché l’ex assessore possa riabbracciare, il prima possibile, la famiglia alla quale rivolgo la mia sincera vicinanza».

