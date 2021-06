Denise Pipitone come merce di scambio, non la restituiranno mai: testimonianza choc dell'ex pm

01 giugno 2021 a

a

a

Sempre più persone coinvolte negli scorsi anni nelle ricerche di Denise Pipitone stanno cercando di arrivare alla verità. Tra questi c’è un ex esponente delle Forze dell’Ordine che ha rilasciato un’intervista a Mattino5, il programma di Federica Panicucci su Canale5, che anche nella puntata del 1 giugno ha approfondito il caso della scomparsa della bambina siciliana: “Secondo me - dice il funzionario dello Stato senza farsi riprendere il volto e con la voce modificata per non essere riconosciuto - il sequestro della bambina doveva essere utile a qualcosa, poteva essere una merce di scambio, quindi è probabile che sia viva e magari in qualche parte del mondo dove non conoscono nemmeno la televisione italiana. La bambina non è stata cercata nel posto giusto”.

Il mistero dell'intercettazione del motorino e la protezione dell'anonimo sul caso Pipitone

Una ricostruzione che combacia con le parole di Maria Angioni, ex pm del caso della ragazzina rapita a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004: “All’epoca il commissariato di Mazara del Vallo era funestato da lotte interne, tanto che i nostri collaboratori storici sono stati colpiti da provvedimenti disciplinari e messi ko. Praticamente era stata azzerata la squadra della polizia giudiziaria, le teste pensanti, più vicine alla Procura, erano state fatte tutte fuori. Merce di scambio? Sì, ci sono dei riscontri. Quando parlavo di sensitive o pseudo-sensitive mi riferivo a questo. Una di loro - la rivelazione choccante - mi disse che un componente della famiglia allargata gli aveva confidato che ‘la bambina è un pegno e non ce la restituiranno mai’. La persona che aveva reso queste confidenze alla sensitiva non ha poi confermato, ma rimane questo discorso che dà un riscontro alle parole dell’esponente delle forze dell’ordine, non so chi sia ma lo ringrazio”.

“Sensitiva dei servizi segreti” rivelazioni choc sul caso Pipitone. Il gelo in studio “Vuole inviarmi una bomba?”

“La pista era quella di Jessica Pulizzi, che odiava Piera Maggio e ha preso la bambina per farle del male. Io non voglio contrappormi a nessuno. La bambina va cercata nella famiglia allargata, va cercato il coacervo di ragioni che hanno portato il rapimento. Non è stato solo un gruppo di persone che l’ha presa, ma è probabile che ci siano stati due gruppi e che il primo gruppo non sappia neanche dove sia la bambina. Il secondo gruppo vogliono bene in modo patriarcale e in modo non rispettoso dei diritti della bambina e l’hanno sistemata da qualche parte. E presumibilmente sanno ancora dove si trovi, la mia idea - conclude la Angioni incalzata dalla Panicucci - è quella di un patto delinquenziale”.

In esclusiva a #Mattino5 parla un ex esponente delle forze dell'ordine.



L'ex PM Maria Angioni commenta così in diretta: "Denise è un pegno, non la restituiranno mai" pic.twitter.com/XpqyidL8Pn — Mattino5 (@mattino5) June 1, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.