Haiti, ingegnere italiano rapito nel cantiere: "Chiesto il riscatto"

01 giugno 2021

Un ingegnere italiano di 74 anni, impiegato presso una ditta di costruzioni italiana ad Haiti, è stato prelevato oggi dal cantiere dove si trovava per alcuni rilievi, da individui sconosciuti. Lo riferisce la Farnesina in una nota. L'Unità di Crisi della Farnesina è stata immediatamente attivata e sta seguendo il caso in raccordo con le altre competenti articolazioni dello Stato, con la nostra Ambasciata a Panama e con il nostro Console onorario sul posto.

L'uomo sull'isola seguiva i lavori di costruzione di una strada dipendente di una ditta di costruzioni Bonifica spa con sede a Roma, stava seguendo sull'isola dei lavori per la costruzione di una strada. I rapitori avrebbero già contattato la sede locale dell'azienda, richiedendo un riscatto.

