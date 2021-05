AstraZeneca, la giornalista Bbc Lisa Shaw muore dopo la seconda dose di vaccino

28 maggio 2021 a

a

a

Lisa Shaw, popolare conduttrice della BBC di 44 anni, è morta in terapia intensiva dopo essere stata colpita da una trombosi. La donna aveva ricevuto la seconda dose di vaccino AstraZeneca e a distanza di una settimana aveva iniziato ad accusare violenti mal di testa e febbre. Adesso la famiglia accusa la casa farmaceutica. La donna di Newcastle, ha sviluppato "coaguli di sangue ed emorragie" che avrebbero causato il decesso: verranno effettuati gli esami autoptici per stabilire se vi è una correlazione tra il vaccino e la morte. "Lisa ha iniziato a soffrire di mal di testa una settimana dopo il vaccino di AstraZeneca per poi peggiorare pochi giorni dopo" hanno raccontato i familiari in un articolo apparso ieri, giovedì 28 maggio 2021 sul The Guardian.

"Fitte alla testa poi trombosi". Giornalista Bbc muore dopo AstraZeneca, choc nel Regno Unito

Il quotidiano spiega che in Inghilterra, agli under 40, adesso viene offerta una alternativa al vaccino anglo-svedese, proprio in seguito ad alcuni rari casi di trombosi. Finora sono stati registrati 309 casi nel Regno Unito, su 33 milioni di persone che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca. Shaw, nota e premiata conduttrice radiofonica, non soffriva di problemi di salute.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.