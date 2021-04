Elisabetta torna al lavoro, cosa indossa dopo la morte di Filippo

Giada Oricchio 28 aprile 2021 a

Prima uscita pubblica di Elisabetta II dopo i funerali dell’adorato marito, il principe Filippo. Il messaggio è chiaro: non abdico. Regina si nasce, ma nel caso di “Lilibet” si merita il ruolo a tutti gli effetti. Sua Maestà ha già chiuso nell’armadio il nero del lutto e nel primo impegno ufficiale dalla scomparsa di Filippo, dopo 73 anni di vita insieme, si è collegata in video con un abito azzurro a fantasia floreale viola, bianco e giallo, la collana di perle a tre fili en pendant con gli orecchini, la spilla di diamanti Nizam of Hyderabad a forma di rosa e ricevuta in dono di nozze nel 1947 e uno “sfacciato” rossetto rosso a incorniciare il sorriso.

Dal suo studio nel Castello di Windsor, la sovrana, 95 anni, ha presenziato a un paio di udienze virtuali con l’ambasciatrice della Lettonia Ivita Burmistre e la pari grado della Costa D’Avorio Sara Affoue Amani. Il ricordo di Filippo è in quella spilla appuntata quasi sul cuore, mentre l’avviso ai naviganti è che il dolore per il marito non le impedirà di assolvere i suoi doveri verso i sudditi fino all’ultimo, nel rispetto del giuramento pronunciato quasi 70 anni fa.

