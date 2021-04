Il duello tra Meghan e Kate. Cosa vuole davvero la duchessa di Sussex

Giada Oricchio 23 aprile 2021 a

“Meghan Markle è durissima, Kate Middleton regale”. Parola di Antonio Caprarica, ex storico inviato della Rai a Londra e scrittore di libri di successo sulla Royal Family come “Elisabetta per sempre regina”. Il giornalista, in diretta Instagram con Lorenzo Farina, commentatore di “Ogni Mattina” su Tv8 e creatore della divertentissima pagina “Baby George ti disprezza”, ha parlato a lungo del principe Filippo scomparso il 9 aprile scorso, del futuro della monarchia imperiale-elisabettiana, della possibilità (scarsa) di abdicazione di Carlo a favore del figlio William e infine di Meghan Duchessa di Sussex e Kate Duchessa di Cambridge.

Alla domanda di dare tre aggettivi per descrivere Meghan e Kate, Caprarica ha risposto: “La Markle è intelligente, durissima e ambiziosissima. Intelligente perché lo è, si è visto, mentre per gli altri due aggettivi il superlativo è meritato perché qui abbiamo una donna che, a torto o a ragione, ha avuto la durezza di buttare una bomba nel pieno della famiglia reale costi quel che costi. Le sue ambizioni vanno addirittura oltre il titolo di Duchessa di Sussex. Quando gli altri esperti ipotizzavano il divorzio, io dicevo che per un’attrice non eccelsa, strappare il titolo di Duchessa di Sussex era un bel contratto. Era la sua miglior parte. Invece lei lo ha buttato via perché evidentemente ha ambizioni ancora maggiori, non so se davvero quelle della presidenza USA, ma è chiaro che Meghan non si preclude nessun traguardo.

Per quanto riguarda Kate, anche lei è ambiziosa, poi è tradizionalista e regale. Regale perché per lei la regalità è un dovere che è disposta ad assumersi e questa è la differenza fondamentale con Meghan. La Middleton è entrata nella "ditta" come si definiscono i Windsor sapendo che sposava l’uomo che amava e che allo stesso tempo aveva accettato anche un’offerta di lavoro, un gran bel lavoro certo, ma molto impegnativo. Lei è pronta a fare quel lavoro fino in fondo, vuole portare il fardello che si è presa. Kate è prevedibile, per alcuni è sinonimo di noia, in questo caso invece è una virtù perché per il posto che occupa bisogna essere prevedibili se si vuole essere credibili”.

