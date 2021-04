Harry con i pugni chiusi, William impassibile e il passo indietro di Kate

20 aprile 2021 a

Harry, con fare nervoso, percorreva il corteo sfregando i pollici sulle dita a pugno chiuso; mentre William non muoveva un solo muscolo del viso, rimanendo impassibile ed orgoglioso. Il significato dei gesti a volte parla chiaro, più delle parole. E in questo caso racconta del clima di tensione che si respirava tra i due principi ai funerali del nonno. Un'analisi sposata da Believing Bruce e Judy James, due esperti di linguaggio del corpo interpellati dal "Mirror". Sullo sfondo Kate Middleton, che ha provato in un qualche modo a fare da paciere tra i due fratelli-coltelli. Dentro alla cattedrale ha cercato in due occasioni lo sguardo di Harry, che ha incrociato quello della cognata, per poi distogliere subito gli occhi.

Sono passati ormai tre giorni dalle esequie in mondo visione del principe Filippo, che ha catalizzato l'attenzione anche per il primo faccia a faccia in pubblico fra i due principi, dopo la drammatica rottura con i Windsor sancita con l'intervista di Harry e Meghan Markle (non presente alla cerimonia a causa della gravidanza inoltrata, almeno così ha voluto far trapelare). E il faccia a faccia è stato tesissimo: i due fratelli erano distanti, separati dal cugino Mark Philips nel corso del corteo funebre, non si sono mai rivolti lo sguardo.

Mistero su cosa si siano detti, nessuna ipotesi neppure da parte dei tabloid inglesi. Non è passato però inosservato il gesto di Kate Middleton, notato e rilanciato da Sunday Times: la duchessa si è spostata per accogliere Harry, ponendosi tra lei e il marito. Poi il passo indietro di Kate per concedere ai fratelli un fugace scambio di parole. Nicholas Witchell, il royal correspondent della Bbc, che studia il linguaggio del corpo, ha sentenziato: "Non sembrava incoraggiante".

