Funerali Filippo di Edimburgo, il gesto a sorpresa della Regina per "l'amica speciale" del marito

Sullo stesso argomento: La Regina non fa sconti e al funerale si vendica con Harry e Andrea

17 aprile 2021 a

a

a

Le tensioni tra Harry e il fratello maggiore William, l'imbarazzo per la prima uscita pubblica di Andrea travolto dallo scandalo Epstein tra pedofilia e prostituzione minorile, la decisione di vietare le divise militari per l'imbarazzo che si sarebbe creato: il figlio minore di Diana senza mostrine al contrario del controverso Duca di York. I funerali di Filippo di Edimburgo, principe consorte della Regina Elisabetta II scomparso a 99 anni, che si svolgeranno oggi a partire dalle 15.40 ora italiana (saranno seguiti in diretta tv da Rai, Mediaset e Sky) sono particolari sotto molti punti di vista, non solo per la forma privata e limitata a sole 30 persona causa Covid.

Senza Meghan arriva la pace: Kate organizza il piano per Harry e William

Tutti familiari, tra gli invitati, a eccezione di due persone. Oltre alla regina Elisabetta II, i quattro figli della coppia reale e gli otto nipoti, alle esequie prenderanno parte tra gli altri i parenti tedeschi di Filippo: Bernhard, principe ereditario di Baden, Philipp, principe di Hohenlohe-Langenburg e il principe Donato d’Assia. Anche Patricia, contessa Mountbatten di Burma, parteciperà alla cerimonia, come alcuni dei consorti dei figli e dei nipoti della famiglia reale, ma non Meghan, moglie del principe Harry, rimasta negli Usa a causa della sua gravidanza.

Principe Filippo, il diktat della Regina ai funerali: Harry costretto a ubbidire

E i due non consanguinei presenti? Ci sarà il brigadiere Archie Miller Bakewell, uno dei pochi non reali che parteciperà alle esequie: è stato il braccio destro di Filippo per anni, dopo essere stato il suo segretario privato dal 2010. Ma la presenza che fa più discutere è quella di Penelope Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania, una delle amiche più strette del duca di Edimburgo, con il quale condivideva la passione per le carrozze e che negli ultimi anni era stata la sua fedele confidente. Al punto che negli anni non sono mancate le voci di una presunta relazione sentimentale col principe mentre Elisabetta era impegnata con la sua fitta agenda di impegni reali. Lady Mountbatten, detta in famiglia "Penny", è la moglie di Norton Knatchbull, conte Mountbatten di Birmania, il figlio della contessa Patricia Knatchbull. La Regina ha sempre apprezzato la loro amicizia, riporta Marie Claire, tanto da chiedere a a Sarah Ferguson, che non parteciperà alle esequie, di cedere il posto al Penelope in Chiesa.

La Regina non fa sconti e al funerale si vendica con Harry e Andrea

La famiglia reale dà oggi l’ultimo saluto al Principe Filippo, il consorte della regina che si è spento il 9 aprile all’età di 99 anni. La cerimonia nel Castello di Windsor avrà inizio alle 14.40 (le 15.40 in Italia), quando il feretro del duca di Edimburgo percorrerà il breve tragitto che separa il castello dalla Cappella di San Giorgio, dove si svolgeranno le esequie. Durante questo passaggio, accompagnato da una marcia funebre, verrà rispettato un minuto di silenzio in tutta la nazione. Dopo la funzione religiosa, celebrata dall’arciprete di Windsor, la salma verrà tumulata nella Volta Reale della cappella e benedetta dall’arcivescovo di Canterbury. In linea con le attuali norme anti covid, alla funzione potranno partecipare solamente trenta persone, in maggioranza membri della Royal Family, seguendo le regole del distanziamento e indossando la mascherina.

I funerali del principe Filippo saranno si svolgeranno nel primo pomeriggio nella St Georgès Chapel. Saranno l’occasione per rivedere insieme pubblicamente i due fratelli Willam e Harry. L’ultima volta che si erano incontrati era stato alla celebrazione religiosa per il Commonwealth Day nel marzo 2020; e all’epoca i due a malapena erano riusciti a guardarsi negli occhi. Da giorni, gli esperti si interrogano, chiedendosi se sarà l’occasione che permetterà loro di superare la rottura o resterà il gelo. Per ordine della regina non cammineranno affiancati ma saranno ’separati' dal cugino Peter Phillips, considerato una figura di mediazione al quale entrambi sono affezionati. Saranno però entrambi dietro la bara e sarà inevitabile per tutti ricordare quell’altro lutto pesantissimo che hanno subito, quando persero la madre Diana e furono costretti - avevano appena 13 e 15 anni - a camminare dietro il feretro di lei, sotto gli occhi del mondo.

Tra le curiosità della cerimonia c'è quella del veicolo che trasporterà il feretro del principe: una Land Rover TD5 130 modificata dallo stesso duce di Edimburgo che ha cominciato a lavorare al progetto nel 2003, all’età di 82 anni. La Land Rover modificata ha la parte posteriore aperta, dove sarà appoggiata la bara. Particolare anche il colore dell’auto: invece dell’originale ’Belize Green’, è stato usato il ’Dark Bronze Green’, tipico delle vetture militari; lo stesso verde è usato anche per i mozzi. La Defender è stata prodotta nello stabilimento a Solihull e il duce di Edimburgo ha supervisionato le modifiche per diversi anni, facendo gli ultimi aggiustamenti nel 2019, a 98 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.