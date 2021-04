Funerali principe Filippo, il protocollo della Royal Family: Harry costretto a ubbidire

Giada Oricchio 15 aprile 2021 a

Distanti seppur vicini. La Regina Elisabetta e il nipote prediletto, Harry d’Inghilterra, saranno seduti lontani in Chiesa, durante la celebrazione delle esequie del principe Filippo, sabato 17 aprile. La causa non è da individuare nei rapporti tesi dopo la famigerata intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey, ma nei protocolli anti Covid-19 vigenti in Gran Bretagna. Nella cappella di San George, all’interno del castello di Windsor, Sua Maestà dovrà stare distanziata almeno due metri dai presenti, non potrà abbracciare o stringere mani. Solitudine e mancanza di conforto che si aggiunge al già immenso dolore di Elisabetta per la scomparsa del marito dopo 70 anni di vita insieme. L'unica eccezione potrebbe essere fatta per il segretario privato del principe Filippo: forse Archie Miller-Bakewell avrà il privilegio di sedere accanto a Elisabetta II durante la cerimonia funebre.

Tutti gli invitati dovranno indossare le mascherine e osservare le norme di sicurezza, come fa la Regina che da più di un anno vive isolata nel castello di Windsor con il numero minimo indispensabile di dipendenti. Alla messa, possono presenziare al massimo 30 persone e tra queste ci saranno i 4 figli di Elisabetta e Filippo, William, Harry e il cugino Peter Phillips. Ma mentre il duca di Cambridge avrà al suo fianco la moglie Kate e forse il principino George, Harry sarà seduto lontano e da solo, proprio come la nonna, vista l’assenza di Meghan Markle rimasta a Los Angeles, ufficialmente perché al quinto mese di gravidanza, ufficiosamente per “non attirare l’attenzione della stampa su di sé”. Assente il primo ministro Boris Johnson che in questo modo ha lasciato il posto a un altro membro della Royal Family. Intanto emergono i primi dettagli sullo svolgimento dei funerali solenni: la salma di Filippo, duca di Edimburgo, sarà trasportata su un Defender, come da sue ultime volontà, mentre la Regina, avrebbe già deciso di ridurre i giorni di lutto nazionale da un mese a 15 giorni.

