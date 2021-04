Telefonata della pace dopo la morte del Principe Filippo: il piano segreto di Kate Middleton

15 aprile 2021 a

La morte del Principe Filippo ha portato tanta tristezza nel Regno Unito, ma la scomparsa del duca di Edimburgo può lasciare anche un’eredità positiva. Il principe William e il principe Harry si riuniranno per la prima volta la mattina del funerale del nonno, un piano elaborato da Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, rivela il Daily Mail, si è “imposta in prima persona per agire da paciere tra i due fratelli, che hanno parlato al telefono durante l’isolamento per la quarantena di Harry”.

Kate ha fatto pressioni sul marito per presentarsi come un fronte unico davanti alla Regina Elisabetta. Harry e William hanno giurato di mettere da parte la loro spaccatura e i loro rancori passati e per onorare la memoria del duca di Edimburgo proveranno a ripartire da zero e a ricostruire il rapporto, che era ai minimi termini e con una tensione alle stelle. Harry ha sempre descritto Kate come la "sorella maggiore che non ho mai avuto”, ma anche con lei le comunicazioni si sono interrotte dopo l’intervista rilasciata in compagnia della moglie Meghan Markle ad Oprah Winfrey.

Meghan ha sostenuto che Kate l’ha fatta piangere dopo un litigio sui vestiti delle damigelle d'onore del matrimonio, ma nonostante questo la Middleton ha indossato la veste di ambasciatrice per riportare la face. Il principe Harry dopo il viaggio dagli Stati Uniti è ora in quarantena, ma può partecipare al funerale in linea con le regole del governo. Meghan, che è incinta del loro secondo figlio, non presenzierà dopo che il suo medico le ha consigliato di non fare il lungo viaggio verso la Gran Bretagna. Sabato, dopo più di un anno ci sarà il nuovo faccia a faccia tra fratelli.

