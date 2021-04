Nessuna uniforme ai funerali di Filippo. Perché Elisabetta fa un passo indietro

Giada Oricchio 15 aprile 2021 a

Niente divisa militare. Così Elisabetta II rompe una tradizione secolare in occasione dei funerali del Principe Filippo, duca di Edimburgo, sabato 17 aprile.

Non era mai successo prima, ma c'è sempre una prima volta. Secondo quanto riferisce il "Daily Mail", nessun membro della royal family indosserà l'uniforme militare per non alimentare voci di una disparità di trattamento tra Harry e il resto dei Windsor e mostrare al mondo un fronte familiare unito. Almeno in apparenza.

Tutto nasce per colpa di Harry d'Inghilterra e in parte per colpa di Andrew. Il 36enne nipote della Regina è stato privato dei titoli militari dopo l'aspra rinuncia al ruolo di "royal senior" e ai relativi doveri per iniziare una vita da commoner, insieme alla moglie Meghan Markle, a Los Angeles. In più ha deciso di non rinviare l'intervista accusatoria, rilasciata il 7 marzo a Oprah Winfrey, contro i nobili parenti, nonostante le esortazioni di Buckingham Palace che gli avrebbe chiesto di soprassedere momentaneamente e di rientrare in patria per dare un ultimo saluto al nonno e principe Filippo, già in gravi condizioni. Dunque, in qualità di "commoner", Harry non può più indossare l'uniforme dei Blues and Royals, quella del suo matrimonio nel maggio 2018. Tuttavia, come ex capitano della Household Cavalry, ha il diritto di vestire un abito con le medaglie che gli sono state assegnate dalla Regina o nel corso dei suoi doveri. Il caso di Andrew è simile, ma non uguale. Il terzogenito della Regina Elisabetta è coinvolto nello scandalo sessuale legato al pedofilo Jeffrey Epstein e alla luce delle accuse di presunte violenze sessuali su minorenni, nel 2019 ha fatto un passo indietro dagli impegni pubblici per questioni di opportunità. Ma è ancora "royal senior" e proprio per questo avrebbe preteso (un mero capriccio) di presenziare in uniforme militare. Un sì al duca di York avrebbe dato la stura alle polemiche per Harry, unico reale anziano in abiti civili.

E così per evitare "figli e figliastri" con una svolta senza precedenti, gli addetti al protocollo hanno tagliato la testa al toro e preso una decisione dell'ultimo minuto, approvata dalla Regina: nessun reale sarà in uniforme militare. Nemmeno gli eredi al trono Charles e William d'Inghilterra. Con la morte del principe Filippo è davvero finita un'epoca.

