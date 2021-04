Meghan Markle non si presenterà al funerale del principe Filippo. Ecco il vero motivo, altro che gravidanza…

Giorgia Peretti 13 aprile 2021 a

a

a

Sabato 17 marzo si celebrerà il funerale del principe Filippo ma nella famiglia reale, accanto al principe Harry non si conterà la presenza di sua moglie. Meghan Markle ha deciso di non seguire suo marito per dare l’ultimo saluto al compianto marito della Regina Elisabetta II.

Mentre Harry vola verso Londra, la sua dolce metà aspetterà il suo ritorno a Montecito, in California. I medici le hanno consigliato di restare a casa vista la sua gravidanza per evitare complicazioni ma come si può immaginare i rumors dietro questa scelta iniziano a farsi sentire. Secondo alcuni pettegolezzi il vero motivo della défaillance sia perché "non vuole essere al centro dell'attenzione" al funerale, dopo le accuse di razzismo mosse alla corona.

Alcuni amici di Meghan hanno scatenato le loro malelingue affermando che tra “lei e il duca di Edimburgo vi era un legame speciale e che lei lo adorava”. Si è espresso anche il portavoce di Buckingham Palace che ha confermato l’assenza della consorte di Harry per motivi di salute “è stata consigliata dal suo medico di non viaggiare perché è incinta di circa sei mesi”.

Meghan ha fatto sapere però, che la sua principale preoccupazione in questo momento è sostenere Harry. Ha detto che ha lasciato a lui decidere se partecipare o meno al funerale - ha dichiarato un insider al DailyMail con stretti legami con la Markle - e che è in questi tempi che la famiglia dovrebbe riunirsi, mettere da parte le differenze e unirsi come una cosa sola. Ha detto che questo è ciò che vorrebbe il principe Filippo e che è disposta a perdonare e ad andare avanti».

Sembra che anche la mamma di Meghan, Doria, abbia sconsigliato la partenza a sua figlia. Si è mostrata irremovibile e molto protettiva, insistendo affinché Meghan rimanesse indietro e sostenesse Harry da lontano. Scongiurando ogni rischio alla propria salute, evitando lo stress in un periodo delicato della gravidanza.

Un’amica della futura mamma, ha fatto sapere che per Meghan la partecipazione a questo funerale non cambierebbe affatto i rapporti con la Regina, dunque questo sarebbe il momento opportuno per Harry per riparare la sua relazione con suo fratello William e suo padre Carlo. E lei non ha bisogno di essere lì per quello.

Per Harry, infatti, sarà la prima volta da marzo 2020 che fa ritorno nel Regno Unito, sarà costretto a rispettare la quarantena di 5 giorni anziché 10 a seguito un test molecolare negativo al coronavirus. Tuttavia, gli sarà concesso di partecipare al funerale del nonno a prescindere, poiché le linee guida ufficiali affermano che coloro che arrivano dall'estero possono lasciare l'isolamento "per motivi compassionevoli".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.