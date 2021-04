Harry è atterrato a Londra senza Meghan. Gelo per i funerali del principe Filippo, la voce imbarazzante

Giada Oricchio 12 aprile 2021 a

Harry d’Inghilterra è in quarantena nel Regno Unito e parteciperà ai funerali del nonno, il principe Filippo, duca di Edimburgo, sabato 17 aprile. Assenza pesante di Meghan Markle.

Harry è tornato a casa: è la prima volta che rientra in Gran Bretagna dopo la decisione, condivisa con la moglie Meghan Markle, di lasciare gli impegni da “royal senior” e la patria natia. La prima volta anche dopo l’intervista bomba a Oprah Winfrey (con tanto di accuse di razzismo e mancato sostegno psicologico) che avrebbe causato un enorme dispiacere al principe Filippo. Secondo quanto riferiscono i media britannici, il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha lasciato la sua mega villa a Montecito, in California, sabato sera, a bordo di una Cadillac Escalade nera, ed è atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow alle 13.15 di domenica, con un volo di linea della British Airways proveniente da Los Angeles.

Il tabloid “The Sun” riferisce che ad accoglierlo c’erano la polizia e gli uomini della sicurezza reale, pronti a trasferirlo a Kensington Palace a bordo di una Range Rover. Al momento, il duca di Sussex non ha incontrato né la Regina né altri parenti perché, nel rispetto delle misure anti Covid-19 per chi proviene da un altro paese, è stato posto a regime di quarantena. Tuttavia, Harry si trova a Nottingham Cottage e non nella sua residenza ufficiale di Frogmore Cottage, quella ristrutturata con 2,9 milioni di sterline per volere di Meghan Markle e abbandonata solo sei mesi dopo per trasferirsi in Canada, perché ora ci vivono la principessa Eugenie e il marito Jack Brooksbank.

Intanto fa rumore l’assenza di Meghan Markle. Buckingham Palace ha diffuso una nota in cui ha confermato che la duchessa di Sussex, incinta di 5 mesi, non sarebbe stata presente alla cerimonia funebre poiché il suo medico le ha sconsigliato di viaggiare a causa della gravidanza, ma la stampa inglese non ha mancato di sottolineare che, alla luce delle tensioni familiari, la sua presenza poteva anche essere inopportuna.

La Gran Bretagna è giunta al quarto giorno di lutto nazionale e il composto pellegrinaggio degli inglesi fuori Buckingham Palace continua senza sosta nonostante la neve, a testimonianza del fatto che il “principe imperfetto”, il lato umano della monarchia britannica, abbia colpito la vita di tantissimi sudditi di tutte le generazioni. Ieri, Andrea, figlio di Elisabetta e di Filippo, ha detto: “Lascia un vuoto incolmabile per mia madre, la Regina Elisabetta”.

