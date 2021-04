Ha ripulito anche la casa di Tamara Ecclestone. Chi è il ladro italiano dei vip a Londra

14 aprile 2021 a

Non sapeva una parola di inglese ma a trovare le casseforti nelle case degli inglesi vip è riuscito benissimo. Ecco Alessandro Donati, 43 anni, ladruncolo milanese che, in trasferta a Londra con qualche complice, ha svuotato casa di Tamara Ecclestone portando via opere d'arte per un valore di 25 milioni di sterline.

Tra le vittime del ladro ci sono stati anche l'ex calciatore del Chelsea, Frank Lampard, al quale sono stati rubati due orologi da 60mila euro. Bottino grosso anche a casa dell'ex proprietario del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha a cui sono state sottratte 400mila sterline.

