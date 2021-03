William contro Harry e Meghan, quell'offesa alla Regina che non ha perdonato

Giada Oricchio 21 marzo 2021 a

a

a

Il principe William d’Inghilterra replica al fratello Harry: “E’ completamente fuori strada”. L’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey, tra accuse di razzismo e mancata protezione, ha sconquassato la Royal Family.

Meghan come Lady Diana. Così Harry scatena il panico tra gli esperti

Dopo il misurato e conciliante comunicato della Regina, William, in occasione di un evento pubblico, aveva dichiarato: “Non ho parlato ancora con Harry e non siamo affatto una famiglia razzista”. Ma adesso un insider è sceso nel dettaglio rivelando al “Sunday Times” che il principe William non crede assolutamente di essere “intrappolato nel sistema della monarchia britannica” - come ha sostenuto il fratello minore - anzi ritiene che Harry sia “del tutto fuori strada”. La fonte ben informata sui reali sostiene: “Il duca di Cambridge, secondo in linea di successione, ha accettato il suo ruolo e la strada tracciata per lui. È decisamente il nipote di sua nonna in questo, ha rispetto del senso del dovere e del servizio”.

Meghan Markle spacca i media inglesi ma gli italiani non ci cascano

È anche emerso che i rapporti tra William e Harry si sono ulteriormente inaspriti all’inizio del 2020 quando Harry e Meghan insultarono la Regina con una risposta "irrispettosa" per il divieto di usare la parola “royal” nelle loro future iniziative imprenditoriali. William era furioso per quel comportamento e sempre secondo l’insider, rimase sconvolto nel marzo 2020 dal post di Harry e Meghan sull’account Instagram SussexRoyal in cui scrissero che “Non c'è alcuna giurisdizione da parte della Monarchia sull'uso della parola Royal all'estero”. La fonte ha detto: “Le frasi brusche erano percepite da William come un rimprovero alla Regina, sentiva che l’avevano colpito alle spalle in un modo molto offensivo e sprezzante. Ed è sbalorditivo che quel post sia ancora online. Dopo il vertice di Sandringham, quello in cui Harry comunicò che avrebbe lasciato i doveri reali, i due fratelli si sono separati non da amici”.

Meghan? Il principe William rompe il silenzio: la frase che fa a pezzi la duchessa

La gola profonda, vicina ai duchi di Cambridge, ha sottolineato che nel 2018 William provò a far da paciere durante le tensioni del matrimonio che portarono all’incidente tra Meghan e Kate e che secondo alcuni testimoni fu la Middleton a piangere e non la Markle: "Ogni volta che c’era un dramma o un membro dello staff era sul punto di lasciare per atti di bullismo di Meghan (è stata aperta un’indagine, nda), William cercava personalmente di risolverlo". Intanto il Mail On Sunday ha rivelato che la Regina farà aprire un’indagine interna a Buckingham Palace per chiarire le accuse di razzismo mosse da Harry e Meghancosì da dare un nome e un volto alla persona preoccupata per il colore della pelle “troppo scura” di Archie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.