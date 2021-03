Harry e Meghan perdono il titolo di Duchi del Sussex? Che dice il sondaggio del Daily Mail

Giada Oricchio 10 marzo 2021 a

Meghan e Harry d’Inghilterra hanno i giorni contati come Duchi di Sussex? Secondo il Daily Mail, la maggior parte dei cittadini britannici vorrebbe che la Regina togliesse loro il titolo nobiliare. Il tabloid, dopo l’intervista a Oprah Winfrey del 7 marzo, ha effettuato un sondaggio online su un campione di 1.000 persone ed è emerso che Meghan e Harry hanno detto cose sbagliate al momento sbagliato poiché il principe Filippo II, 99 anni, è reduce da 23 giorni in ospedale dove è stato sottoposto a un piccolo intervento al cuore. I sudditi ritengono che abbiano “denigrato” la Regina e che la monarchia e la figura del principe Carlo ne escano fortemente danneggiate, per questo, nel complesso, il 51% sostiene che dovrebbero perdere il titolo di Duchi (il 28% dice che dovrebbero mantenerlo, il resto “non sa”). Nello specifico: tra le persone di età pari o superiore a 45 anni, il 62% è favorevole a farli diventare ex Duchi, con solo il 21% propenso a lasciare il titolo. Per le persone tra i 18 e i 44 anni, il 38% chiede loro di rinunciare contro il 36% favorevole a mantenere il loro status. Tuttavia, il Ducato è stato un regalo di nozze di Sua Maestà e la revoca punitiva pare difficile.

I Windsor sono una dinastia estremamente conservatrice ma il 41% degli inglesi non crede alle accuse di razzismo mosse da Harry e Meghan, che non avendo fatto il nome di chi era preoccupato di “quanto potesse essere scura la pelle” di Archie, di fatto hanno gettato discredito su tutta la Royal Family. Tuttavia gli intervistati più giovani, le minoranze e i gruppi etnici hanno creduto alle affermazioni di Meghan. Sebbene nel complesso solo uno su tre ritenga che l'intervista fosse la cosa giusta da fare, il dato è salito alla metà tra i 18 e i 44 anni con il 52%, schierato con i Sussex; negli over 45 invece il 50% è pro Regina.

Dall’analisi dei dati è emerso che tutti spingono per seppellire l’ascia di guerra e alla domanda sul perché Harry e Meghan si siano trasferiti in America, la maggior parte ha risposto: “volevano i vantaggi della vita reale ma non le responsabilità". L’intervista ha suscitato “delusione” e “rabbia” nei britannici e solo il 36% ha trovato che la copertura mediatica di Harry e Meghan dal matrimonio fino all’addio fosse negativa. Più della metà delle persone di età superiore ai 45 anni ha affermato che la stima nella coppia è diminuita, ma che tutti i membri anziani della famiglia hanno subito un calo di popolarità personale, fatta eccezione per il Duca di Edimburgo Filippo, la Duchessa di Cornovaglia Kate e la Principessa Reale Margaret. Per quanto riguarda la popolarità la Regina gode del 64% di gradimento, in calo di 2 punti percentuali rispetto a gennaio dello scorso anno, mentre la popolarità di Harry è scesa di 15 punti, quella di Meghan di 6 e 13 punti in meno per Charles d’Inghilterra. Tra le persone anziane, la maggior parte (39%) pensa che Harry e Meghan non dicano la verità, al contrario il 59% dei giovani sì. Persone di tutte le età hanno affermato che i contribuenti britannici non dovrebbero finanziare la sicurezza dei Sussex all'estero.

