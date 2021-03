"Meglio il Covid che morire di paura": manifestazioni e scontri in tutta Europa

20 marzo 2021 a

Più o meno gli slogan erano gli stessi, e il più gettonato era “Preferiamo rischiare il Covid che continuare a morire di paura”. In gran parte di Europa si sono riempite le piazze di manifestanti che protestavano per il perdurare dei lockdown e le restrizioni alla libertà. Uniti in questo i movimenti no vax, alcune organizzazioni di destra (specie in Germania) ma anche comuni cittadini che hanno sfidato multe e polizia sfilando in cortei dove nessuno indossava la mascherina.

Numerosi i partecipanti a Kassel, in Germania, come a Londra, Amsterdam e Bucarest. In più occasioni la polizia ha caricato i manifestanti con scontri che hanno portato anche ad arresti e a qualche ferito.

È successo a Londra ad Hyde Park nonostante 60 parlamentari avessero chiesto al ministro dell'Interno, Priti Patel di autorizzare tutte le manifestazioni di dissenso durante il lockdown. Analoghi scontri in Germania dove la partecipazione alla protesta è stata imponente.

