La terza ondata del Covid non si arresta: 23.832 contagi e 401 morti

Altri 401 morti in un giorno in Italia per il coronavirus. E il numero dei contagi resta altissimo: in 24 ore si registrano 23.832 nuovi casi. Ieri i decessi erano 386, mentre erano stati conteggiati 1.903 nuovi positivi in meno (25.735). In lieve flessione il dato se viene confrontato con quello di una settimana fa: nel bollettino di sabato scorso erano oltre 26mila i contagi.

I tamponi processati sono 354.480, 10mila in meno rispetto a ieri, ma il tasso di positività scende leggermente dal 7% al 6,7%. Aumentano invece i decessi, 401 (ieri 386), per un totale di 104.642 vittime da inizio epidemia. Così come prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 23 in più (ieri +31) con 243 ingressi giornalieri, in totale 3.387, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 203 unità (ieri +164), 27.061 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

