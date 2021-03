Bimbi decapitati davanti alle madri, orrore Isis in Mozambico

17 marzo 2021 a

Reportage di Repubblica: torna l’Isis con più orrore di prima. Assalto ai villaggi in Mozambico per reclutare bambini soldato. Se non obbediscono subito o le madri si mettono di mezzo, vengono giustiziati e decapitati sul posto.

Terrorismo, fermato a Bari algerino appartenente a Isis

Il racconto di una mamma raccolto da "Save the Children": mi hanno strappato il più grande - 12 anni - lo hanno portato fuori e l’hanno decapitato davanti a me.

Isis, arrestato algerino a Bari: coinvolto in strage Bataclan

