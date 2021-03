Terrorismo, fermato in Italia un partecipante all'attentato del Bataclan: appartiene all'Isis

08 marzo 2021 a

a

a

Fermato in Italia una delle menti dell’attentato al Bataclan. Questa mattina la polizia di Stato ha notificato a un cittadino algerino, di 36 anni, un provvedimento di Fermo di indiziato di delitto, disposto dalla procura di Bari Dda per il reato di partecipazione all'organizzazione terroristica. Lo straniero, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno della Polizia di Stato e dalla DIGOS di Bari, è ritenuto appartenente all’organizzazione terroristica Isis.

Terrore nella notte a Milano: filippino aggredisce passanti con un coltello poi viene ucciso

Le indagini hanno consentito di accertare - anche mediante la collaborazione estesa in ambito internazionale - la contiguità dell’indagato ad ambienti radicali di matrice jihadista, nonché la sua diretta attività di supporto agli autori degli attentati terroristici del teatro Bataclan, Stade de France e degli attacchi armati concentrati nella I, X e XI arrondissement, avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015, a cui ha garantito la disponibilità di documenti contraffatti. In quella strage sul territorio francese morirono ben 130 persone. L'uomo di origini algerine era stato arrestato in Lombardia per reati contro il patrimonio, ed era segnalato a livello internazionale dalle autorità britanniche e francesi per attività correlate al terrorismo.

Draghi alla scelta più difficile: lockdown o convivere col virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.