Meghan Markle, l'intervista affossa anche Kate Middleton: "È una brava persona, ma..."

Meghan Markle punge Kate Middleton: “E’ una brava persona, ma…”. E un sondaggio del Daily Mail rivela che per gli inglesi la Regina deve levar loro i titoli. Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno raccontato la loro verità sui terribili anni in Gran Bretagna in un’intervista alla acuta Oprah Winfrey, trasmessa dalla CBS e per l’Italia da Tv8. La chiacchierata si apre ricordando che i futuri Duchi di Sussex erano stati ben accolti dalla famiglia reale e dai tabloid che vedevano nell’ex attrice “una boccata d’aria fresca nella monarchia più antica del mondo”. Oprah Winfrey specifica che Harry e Meghan non sono stati pagati e non hanno concordato le domande (ma sta lavorando con Harry a un progetto sull’importanza della salute mentale, nda) e inizia chiedendo alla Markle come si è approcciata alla nuova vita da reale: “Sono entrata in quel mondo con ingenuità, da americana sono cresciuta senza sapere molto della famiglia reale, non sapevo nemmeno dell’intervista di Lady Diana, mi disse qualcosa mia madre, naturalmente ora lo so. Non ho mai fatto ricerche su mio marito online (lo ripeterà più volte apparendo poco credibile, nda), quello che dovevo sapere me lo diceva lui. Parlavamo di quello che sarebbe stato, ci hanno unito le opere di carità, parlavamo di quello all’inizio della nostra relazione. Noi americani quello che sappiamo della monarchia lo impariamo dalle fiabe e invece c’è un disallineamento e non c’è verso di farlo capire alla gente”.

La Markle dà l’impressione di recitare: ritmo, pause, silenzi, sospiri drammatici, esclamazioni sembrano fatti di proposito per aumentare la tensione emotiva. Vedere l’intervista restituisce un’impressione diversa rispetto alle anticipazioni giunte dall’America: le bordate ci sono e sono pesantissime da parte di entrambi. Quelle di Meghan sono tutte mosse con finta ingenuità e discreto vittimismo. La narrazione ha un doppio registro: da una parte aziona la macchina cinematografica, dall’altra quella del fango. La Markle sostiene di non aver mai cercato Harry su Google, ma ha googlato l’inno britannico perché “nessuno glielo voleva insegnare”, di non sapere di dover fare sempre l’inchino davanti alla Regina Elisabetta e di non aver fatto piangere Kate Middleton.

Di lei, Meghan Markle parla in maniera ambigua: una carezza e un pugno. “Lo screzio con Kate è stato un punto di svolta, da allora è cambiato tutto. Quella lite non c’è mai stata – è il racconto della Markle -. No non l’ho fatta piangere, è stato il contrario e non lo dico per gettare fango, lei era irritata per qualche motivo quella settimana, l’ha ammesso e si è scusata con un biglietto e un mazzo di fiori, si è assunta le sue responsabilità come avrei fatto io al suo posto. La cosa scioccante è che i giornali hanno tirato fuori quell’episodio 7 mesi dopo, io non avrei mai voluto che uscisse fuori, io ho protetto Kate. Il motivo della lite fu davvero per i vestiti delle damigelle, era una settimana difficile. Non entro nei dettagli perché non sarebbe giusto per Kate però le persone presenti lo hanno riferito, tutti lo sapevano nell’Istituzione che era stata lei a farmi piangere. Perché non lo hanno detto? Bella domanda. Non voglio denigrare Kate, ma è giusto che si sappia la verità, la storia è stata ingigantita dai media e credo che come a me le abbiano impedito di dire la verità. Kate è una brava persona, ciò che si è venuto a creare è una polarità, ma vorrei dire ai media: se amate lei non dovete odiare me e se amate me non dovete odiare lei. Se c’era uno standard di trattamento diverso per me e Kate? Sì, ma non so perché, sembravano desiderare la storia dell’eroe e del cattivo. Ho sempre incoraggiato le persone a far sentire la loro voce e io invece ero in silenzio. Se sono stata in silenzio o messa a tacere? La seconda”.

In un altro passaggio dell’intervista, la Markle dice: “Le cose sono peggiorate quando ci siamo sposati, ho capito che erano disposti a mentire per proteggere altri membri della famiglia, ma non a dire la verità per proteggere me e mio marito. E’ un affare di famiglia, sono due mondi separati: da una parte la famiglia e dall’altra le Istituzioni che gestiscono. Se Kate mi ha aiutata ad adattarmi? (ridacchia e si prende una pausa, nda) Penso che tutti mi abbiano aiutata, ma niente è come sembra, ricordo tante persone che dentro la Ditta mi dicevano cosa fare, mi dicevano di non uscire troppo perché ero ovunque, ma non uscivo di casa per mesi e non potevo andare a cena con gli amici. Io risposi: “sono ovunque ma da nessuna parte”. Mi sentivo sola, erano ben poche le cose che mi permettevano di fare, la gente può farsi un’idea di come stessi pensando al lockdown”.

Intanto in Gran Bretagna, un sondaggio choc del Daily Mail rivela che per il 58% dei britannici, la Regina deve togliere i titoli di Duchi del Sussex a Harry e Meghan perché "l'hanno delusa".

