Casi di trombosi, la Danimarca sospende lotto AstraZeneca

11 marzo 2021 a

a

a

Le autorità sanitarie danesi hanno temporaneamente interrotto la somministrazione dei vaccini AstraZeneca contro il Covid-19, a seguito di segnalazioni di potenziali effetti collaterali che riguardano coaguli di sangue. Lo ha riferito Copenhagen Post. La sospensione durerà 14 giorni ed è decritta come misura precauzionale. «Siamo nel mezzo del più grande e importante lancio di vaccinazioni nella storia danese e abbiamo bisogno di tutti i vaccini su cui possiamo mettere le mani, quindi non è una decisione facile mettere in pausa i vaccini», ha detto Soeren Brostroem, responsabile dell’autorità sanitaria. «Dobbiamo chiarire, prima di continuare a utilizzare il vaccino AstraZeneca», ha aggiunto.

Accordo Ue-Pfizer. All'Italia altre 532mila dosi di vaccino

L’Italia non sarebbe fra i Paesi che, stando alle informazioni diffuse dall’Agenzia europea del farmaco Ema, hanno ricevuto il lotto "ABV5300" di vaccino anti-Covid di AstraZeneca, finito sotto esame per un decesso registrato in Austria, un caso di embolia polmonare e due segnalazioni di eventi tromboembolitici. Mentre proseguono le valutazioni del Comitato Prac dell’Ema, che si occupa di farmacovigilanza, l’ente Ue ha spiegato che il lotto in questione da 1 milione di dosi ha raggiunto 17 Paesi: Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca (che oggi ha sospeso la vaccinazione con

AstraZeneca), Estonia, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia. Non dunque l’Italia.

Ristoranti chiusi a pranzo e coprifuoco anticipato, cosa si decide oggi

L’Ema ha spiegato che dopo l’Austria altri 4 Paesi - Estonia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo - avevano sospeso questo singolo lotto come misura precauzionale, in questa fase in cui è in corso un’indagine completa. Il Prac continuerà la sua valutazione «di qualsiasi potenziale problema con il lotto, nonché la revisione degli eventi tromboembolici e delle condizioni correlate», ha assicurato l’Ema, che ieri aveva segnalato come una prima visione dei dati da parte del Prac non suggerisse problemi specifici con il lotto e come non risultassero «indicazioni che la vaccinazione avesse causato queste condizioni, le quali non sono elencate come effetti collaterali di questo vaccino».

Effetti indesiderati segnalati insorti nella maggior parte dei casi il giorno dell'iniezione o quello dopo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.