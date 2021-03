Accordo Ue-Pfizer. All'Italia altre 532mila dosi di vaccino

10 marzo 2021 a

Nelle prossime due settimane, Pfizer-BioNTech fornirà all’Unione europea 4 milioni di dosi aggiuntive di vaccino anti Covid-19 per fronteggiare la diffusione delle varianti del virus. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Le dosi previste del vaccino Pfizer-BioNTech erano 62 milioni, che saliranno così a 66 milioni. Entro la fine di marzo, la Ue si aspetta una consegna totale di 100 milioni di dosi, comprendenti anche le forniture di Moderna e Astrazeneca. «Attraverso il loro uso mirato dove sono più necessarie, specialmente nelle regioni di confine, queste dosi contribuiranno a garantire o ristabilire la libera circolazione delle persone e delle merci», ha detto von der Leyen annunciando la consegna delle dosi aggiuntive di Pfizer-BioNTech.

La Commissione ha riferito di aver negoziato questa fornitura extra per consentire agli stati membri di utilizzare queste dosi nelle aree dove si teme maggiormente la diffusione delle varianti del virus. A preoccupare sono soprattutto alcuni focolai in Tirolo, in Austria, a Nizza e nella Mosella, in Francia, a Bolzano, in Italia, e alcune aree della Sassonia e della Baviera, in Germania.

