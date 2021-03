I tabloid smascherano Harry e Meghan? Le accuse di razzismo, cosa non torna

08 marzo 2021 a

L'ombra del razzismo sulla Royal Family. Le rivelazioni di Meghan Markle e del principe Harry nella chiacchieratissima intervista con la star dei talk show americani Oprah WInfrey fanno discutere e le parole dei Duchi del Sussex vengono analizzate al microscopio dalla stampa inglese. Nel mirino del tabloid Daili Mail finiscono proprio le accuse della coppia alla famiglia reale che si sarebbe preoccupata più della possibilità che il primogenito Archie nascesse con la pelle scura (Meghan è per metà afroamericana) che della gravidanza della duchessa.

Per il sito del tabloid, Mail Online, però le versioni di Harry e Meghan differiscono. L'attrice di Suits dice che le preoccupazioni "su quanto scura potesse essere la pelle del bambino sarebbero emerse quando Meghan era incinta" ma nella versione di Harry - nell'intervista sono stati ascoltati anche singolarmente - i commenti razzisti sarebbero precedenti al loro matrimonio avvenuto nel maggio del 2018.

Meghan ha rifiutato di nominare i responsabili ma il principe Harry, mentre scoppiava la polemica, ha chiarito che a sollevare preoccupazioni e discussioni su quale sarebbe stato il colore della pelle del primogenito di lui e Meghan, Archie, non furono né la regina Elisabetta né il principe Filippo. Lo ha detto Oprah Winfrey a Cbs News oggi, dopo che nella serata americana di domenica è andata in onda la sua intervista ai duchi di Sussex. Harry non mi ha detto chi abbia partecipato a quelle conversazioni», ha aggiunto Winfrey.

I due dicono inoltre il razzismo è stato decisivo nella scelta della coppia di lasciare il Regno Unito. «Avete lasciato il Paese a causa del razzismo?», chiede Winfrey alla coppia. «In larga parte», risponde il principe Harry, attribuendo la responsabilità alla stampa dei tabloid britannici, definita «tossica». Il Labour, per bocca della ministra ombra dell’Istruzione Kate Green, chiede che Buckingham Palace indaghi sulle accuse di razzismo «in modo completo». Mentre solidarietà arriva da molte celebrità degli Usa: dalla tennista Serena Williams, amica personale di Meghan Markle, alla poetessa afroamericana Amanda Gorman, diventata famosa in tutto il mondo dopo il suo intervento alla cerimonia di insediamento alla presidenza di Joe Biden, secondo la quale con la ’Megxit’ i reali hanno perso «una grande opportunità di cambiamento».

È una fotografia impietosa della vita nella famiglia reale britannica quella emersa dall’intervista a tutto tondo: seduti nel giardino verdeggiante della loro casa di Montecito, in California, dove sono proprio vicini di Winfrey, in un’atmosfera rilassata Harry e Meghan hanno snocciolato dettagli della ’Megxit’, l’addio agli obblighi reali. Harry ha raccontato che si sentiva «intrappolato», Meghan ha rivelato di avere pensato al suicidio in momenti di intensa pressione: «Semplicemente, non volevo più vivere». Poi, in uno dei rari momenti distesi dell’intervista, Harry ha rivelato che sono in attesa di una bambina (il sesso non si conosceva ancora). Entrambi i duchi di Sussex si sono espressi in termini critici nei confronti della famiglia reale e di chi lavora per loro: se non fosse stato per Meghan «non sarei stato in grado» di lasciare la casa reale, «perché ero intrappolato» e «non vedevo via d’uscita», sono le parole scelte dal figlio minore di Diana e Carlo. E ancora: «Ero intrappolato ma non lo sapevo. Mio padre e mio fratello sono intrappolati», ha detto prima di riconoscere che al momento non ha rapporti stretti né con William né con il principe Carlo.

Ma tutti e due si sono rifiutati di criticare la regina Elisabetta II: «Con me è stata sempre meravigliosa», ha detto l’ex attrice e star di Suits. Ricordando comunque che, nell’ingenuità degli inizi, si stupì molto quando, arrivata per la prima volta in famiglia, le fu chiesto di inchinarsi davanti alla monarca. «Quando sei a capo della ’firm’ ci sono persone intorno che ti danno consigli» e «ciò che mi rende davvero triste è che alcuni di quei consigli sono davvero cattivi», ha detto ancora Harry ricordando di quando, subito dopo avere annunciato la 'Megxit' alla famiglia reale con una lettera, gli fu impedito di vedere la nonna nonostante si fosse accordato personalmente con lei per farlo. Il matrimonio di Harry e Meghan, nel castello di Windsor, risale a maggio del 2018 (anche su questo, un’altra rivelazione davanti alle telecamere: le nozze vere e proprie erano avvenute tre giorni prima in una cerimonia semplice, quelle nel castello furono «per il mondo»). Il figlio Archie arrivò un anno dopo. E i due hanno abbandonato i doveri reali a marzo del 2020: la cosiddetta ’Megxit’ appunto, motivata con intrusioni e atteggiamenti razzisti da parte dei media britannici nei confronti della coppia. Da quel momento, Harry è stato «tagliato fuori» finanziariamente, ha detto lui stesso: per questo, spiega, abbiamo stretto accordi con Netflix e Spotify. Ma, precisa, ha potuto permettersi la sicurezza per la sua famiglia grazie ai soldi lasciati da parte da Lady D.

