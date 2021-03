Meghan Markle incinta di una femmina: nell'intervista con Oprah i dettagli sul secondo figlio

Giada Oricchio 08 marzo 2021 a

a

a

Meghan Markle, 39 anni, e il principe Harry d’Inghilterra, 36, hanno svelato di aspettare una bambina nel corso dell’intervista a Oprah Winfrey, andata in onda il 7 marzo sulla CBS. La Duchessa di Sussex, dopo aver detto che Buckingham Palace l’aveva silenziata (“Mi hanno obbligato al silenzio, ora mi sono ripresa la libertà di poter parlare”), ha rivelato che Archie diventerà il fratello maggiore di una bambina entro l’estate. Harry (che ha rivelato di aver dovuto firmare con Netflix e Spotify perché si stava mangiando l’eredità della madre Lady D per pagare la sicurezza), le ha fatto eco esultando a pugni chiusi: “Sì, è una bambina! Sono grato. Un maschio e poi una femmina, cosa si può chiedere di più? Ora abbiamo la nostra famiglia, noi quattro e i nostri due cani”.

Top secret il nome della bimba, ma i bookmaker scommettono sul nome della nonna: Diana. Ma che titolo le spetta? Non avrà diritto al titolo di Sua Altezza Reale né a principessa a causa delle regole stabilite più di 100 anni fa da Giorgio V (non c’entra nulla la Megxit, nda), le spetterà il titolo nobiliare di Lady con il cognome Mountbatten-Windsor e sarà ottava in linea di successione al trono. Probabilmente nascerà negli Stati Uniti e avrà la doppia cittadinanza grazie a Harry nato in Inghilterra. Potrà anche candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. I Duchi di Sussex hanno sempre detto di volere due figli e annunciarono la gravidanza il giorno di San Valentino pubblicando su Instagram un’immagine in bianco e nero scattata dal fotografo Misan Harriman, amico della coppia. Harry dovrebbe tornare nel Regno Unito nei prossimi mesi per le celebrazioni del compleanno della Regina Elisabetta, sarebbe la prima volta dalla "Megxit", mentre Meghan non ci sarà per motivi "personali e pratici". In pratica Archie non conosce i parenti britannici: non li ha più visti da quando aveva sei mesi.

