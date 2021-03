Meghan Markle distrugge Buckingham Palace. L'intervista con Oprah Winfrey: "Sull'orlo del suicidio, il razzismo con Archie..."

Giada Oricchio 08 marzo 2021 a

Meghan Markle, nell’intervista a Oprah Winfrey sulla CBS, si abbatte come uno tsunami su Buckingham Palace accusando la famiglia reale inglese di essere una sorta di “associazione” mafiosa. Oprah Winfrey aveva annunciato un’intervista esplosiva a Meghan Markle e Harry d’Inghilterra e esplosiva è stata. Nel parco della villa di Gayle King in California hanno vuotato il sacco sui due anni a Londra demolendo la Royal Family: dal razzismo al suicidio passando per le bugie dei funzionari di Palazzo per coprire altri familiari a loro discapito e all’annuncio che aspettano una bambina. Harry, invece, ha rivelato che non parla con il padre Carlo e che i rapporti con William sono ancora molto tesi. I Duchi di Sussex hanno deciso di parlare per smontare le menzogne della stampa anglosassone e di Buckingham Palace nei loro confronti. E Harry d’Inghilterra ammette: “Meghan mi ha salvato, provo pena per William e mio padre che non possono scappare”.

L’accusa di razzismo. Meghan ha dichiarato che la Regina l’ha accolta bene e che c’è un buon rapporto tanto da averla chiamata in occasione del ricovero di Filippo di Edimburgo, ma poi piazza la bordata: “Erano preoccupati del colore della pelle di mio figlio, temevano che fosse troppo scuro. Io dissi che anche io ero scura, ma mi chiese ‘quanto potrebbe essere scuro’’ e che poteva essere un “problema”. E questo è il motivo per cui Archie non ha avuto il titolo di principe togliendogli anche la protezione che gli spettava. Non sono attaccata alla grandezza dei titoli ma era il primo membro di colore della Royal Family e temeva che non fosse al sicuro”. Sia Meghan sia Harry si sono rifiutati di fare il nome della famiglia reale perché “danneggerebbe troppo la sua immagine”, ma hanno sottolineato che le discussioni sono state tante e Harry ha specificato: “Sono rimasto scioccato, era un colloquio imbarazzante, ma non dirò mai con chi è stata”. I principali indiziati sono Charles e William d’Inghilterra.

Il suicidio. La Markle con le lacrime agli occhi ha rivelato: “Quando mi sono unito a quella famiglia (usato "firm’"per intendere che sia come un’associazione mafiosa come riporta il Daily Mail UK nda) è stata l'ultima volta che ho visto il mio passaporto, la mia patente di guida, le mie chiavi. Non potevo essere lasciata sola, non avevo più voglia di vivere, mi vergognavo ad ammetterlo con Harry, ma in cuor mio sapevo che se non lo avessi confessato almeno a lui avrei finito per farlo. Al quinto mese di gravidanza volevo suicidarmi. Era una sensazione vera, chiara e spaventosa. Ricordo che mi ha cullato. Ho provato a chiedere aiuto, ma mi hanno detto che non potevo farmi ricoverare in ospedale perché 'non sarebbe stato appropriato'. L'HR della famiglia reale mi ha risposto: ‘Vedo quanto è brutta questa situazione ma non possiamo proteggerti perché non sei un membro pagato dell'istituzione’. Ho detto a Harry che dovevo andarmene e che sarebbe stato meglio per tutti. Quando mi sono unita alla famiglia reale sono stata ingenua, non avevo studiato niente, non avevo capito che si trattava di un lavoro". La Markle ha proseguito: “Dopo quella confidenza a Harry, fui costretta ad andare alla Royal Albert Hall per un evento di beneficenza nel gennaio 2019, ero perseguitata. Non mi sentivo supportata dal Palazzo e mi sono rivolta a un amico di Lady Diana. Harry ha salvato la mia vita accettando di trasferirsi a Los Angeles. Ho un solo rimpianto: aver creduto alla Royal family quando mi ha detto che mi avrebbe protetto, invece hanno protetto altri” e Harry: “Abbiamo salvato le nostre vite, ci siamo salvati reciprocamente”.

Carlo d’Inghilterra. Esattamente come fu per l’intervista di Lady Diana, il principe Charles esce a pezzi dalle dichiarazioni di figlio e consorte. Il Duca di Sussex ha detto: “Mi sentivo intrappolato nel sistema prima di incontrare Meghan. Non vedevo una via d'uscita. Sai, ero intrappolato, ma non sapevo di esserlo, se non fosse stato per lei, io non avrei mai avuto il coraggio di andarmene. Anche William e mio padre sono intrappolati nel sistema (Firm, nda), mi dispiace che loro non possano uscirne, li compatisco”. Poi gli affondi: “Quando mio padre ha saputo cosa volevo fare mi ha letteralmente tagliato i fondi, mi ha detto che era in grado di allontanarmi dalla vita reale grazie all’eredità di mia madre e che Meghan poteva tornare a recitare per pagare le bollette. Quando ero in Canada ci parlavamo, poi ha messo di rispondermi al telefono. Ho firmato gli accordi con Netflix proprio per pagare la sicurezza della mia famiglia. C'è molto da lavorare nel rapporto con mio padre, mi sento davvero deluso. Non mi ha sostenuto e compreso. Lo amerò sempre e anche se ci sono un sacco di ferite cercherò di recuperare il rapporto”.

La Regina Elisabetta. Sono stati pochissimi i riferimenti a Sua Maestà e tutti rispettosi. La Duchessa ha sostenuto di parlare regolarmente con Elisabetta su Zoom e di averla chiamata a scorsa settimana quando il principe Filippo si è ammalato: “Mi ha accolto molto bene, gli orecchini di perle che indosso sono una suo magnifico regalo”, mentre Harry ha smentito di non aver avvisato la Regina delle sue intenzioni: “No, non lo avrei mai fatto a mia nonna, ho troppa rispetto per lei. E’ una bugia venuta dall’interno delle Istituzioni". Sulla decisione di Sua Maestà di levargli i patronati ha ammesso: “Mi ha colpito molto e mi è dispiaciuto, ma rispetto completamente la sua decisione”.

Il rapporto con William. Harry ha confermato i rapporti tesi con William: "Voglio abbastanza bene William. È mio fratello. Insieme abbiamo attraversato l’inferno. Ma siamo su percorsi diversi”.

Matrimonio di nascosto. La Markle ha svelato: “Quando ci avete visto entrare in chiesa per le nozze reali, Harry e io in realtà eravamo già marito e moglie. Ci aveva sposati in gran segreto, tre giorni prima, l'Arcivescovo di Canterbury , nel giardino della nostra casa. Quello è stato il nostro vero matrimonio". Dunque fastoso matrimonio reale e il lussuoso ricevimento del 19 maggio 2018 è stato in realtà solo per la stampa.

La lite con Kate Middleton. Meghan ha smontato un episodio che fece il giro del mondo: “È stata lei a far piangere me e non il contrario. È successo davvero per gli abiti delle damigelle e lei mi ha ferito profondamente, capisco che fossero giorni difficili e pieni di tensione. Kate si è dispiaciuta e mi ha chiesto scusa mandandomi dei fiori con un biglietto di scuse. L'ho perdonata però quello che non riesco a perdonare è che la vicenda è stata poi raccontata come se fossi stata io a far piangere lei. Invece la vittima sono stata io. Ma nessuno ha mai corretto questa versione. Domandatevi perché?".

Fiocco rosa. Nel corso dell’intervista, Harry ha esultato con i pugni alzati annunciando che aspettano una bambina: “E’ una bambina. Avere un bambino e poi una bambina, cos'altro puoi desiderare di più? La nostra famiglia è fatta di quattro persone e due cani”. Meghan ha aggiunto che il suo desiderio è vivere semplicemente: “A casa abbiamo l’orto, mi piace il contatto con la natura”. La bambina dovrebbe avere il titolo di Lady. La Markle ha concluso l’intervista fiume esultando per il lieto fine: “Ora la famiglia è in California ed è meglio di qualsiasi fiaba”.

