Meghan Markle, l'intervista choc spacca la stampa. La frase che salva la Regina: "Lei con me..."

Giada Oricchio 08 marzo 2021 a

a

a

L’intervista choc di Meghan Markle e Harry d’Inghilterra ha spaccato la stampa. E l’esperto: “Hanno salvato solo la Regina”. Dopo la diffusione dell’intervista dei Duchi di Sussex a Oprah Winfrey, sulla CBS il 7 marzo, la stampa mondiale si è divisa: i giornali inglesi, in particolare “The Times” parlano di tradimento, i quotidiani americani invece sostengono la verità dei due ex membri senior della Royal Family: “Hanno servito un tè reale alla Regina”.

Federico Gatti, il corrispondente da Londra di “Mattino Cinque” ha specificato: “Se ne parlerà per mesi, se non per anni e supererà quella di Lady Diana a cui è già stata paragonata. Nessuna domanda è stata risparmiata. In verità in Inghilterra, i quotidiani hanno titolato in maniera diversa: c’è chi punta sull’alterco con Kate Middleton alla vigilia del matrimonio e chi titola sulla preoccupazione per la “pelle troppo scura di Archie”, ecco questa è una macchia che la famiglia reale si porterà per anni. Ma val la pensa sottolineare che Meghan ha fatto una distinzione ben precisa: da una parte ha salvato i rapporti con la regina Elisabetta dicendo che sono fantastici e dall’altra ha attaccato le Istituzioni che sono un’altra cosa, ha attaccato i funzionari di Buckingham Palace perché ad Archie non sarebbe spettato alcun titolo e di conseguenza non gli avrebbero garantito la sicurezza. Ha colpito molto l’opinione pubblica che Harry abbia fatto riferimento alle sofferenze della mamma quando ha detto: ‘mio padre sa cosa si prova a soffrire così, anche loro sono in trappola, noi ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione”.

"Sull'orlo del suicidio". Meghan, l'inquietante confessione su Archie che distrugge Buckingham Palace

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.