Meghan Markle, la foto è con Archie prima dell'intervista bomba

Giada Oricchio 06 marzo 2021 a

a

a

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’intervista bomba di Meghan Markle e Harry d’Inghilterra a Oprah Winfrey e spunta una nuova foto di Archie, fotocopia del principe Harry. La CBS manderà in onda la chiacchierata domani, 7 marzo, e sarà un terremoto a giudicare dalle anticipazioni che hanno già sollevato un fuoco incrociato di accuse tra i due fuggitivi e Buckingham Palace.

Alle rivelazioni di atti di bullismo perpetrati da Meghan Markle ad alcuni membri dello staff che l’hanno seguita durante i due anni in Inghilterra e insabbiati su richiesta dello stesso Harry, gli spin doctor dell’ex attrice hanno risposto pubblicando una serie di dichiarazioni di chi l’ha conosciuta, dagli ex colleghi all’amica Jessica Mulroney, in cui viene descritta come un angelo sceso in terra. Una vicina di casa ne ha tratteggiato un ritratto molto diverso dalla fama che si è guadagnata nel Regno Unito: “Meg è una persona reale, non una storia di copertina. Come tutti i suoi amici, la amo follemente. È l'amica che insiste per ascoltare sempre i dettagli della tua vita, della tua giornata, dei bambini prima di raccontare la sua. Sempre prima di lei. L'amica che quando vai a farle visita ti fa trovare le tue cose preferite e finge di averle già solo perché vuole che tu sia la protagonista, non lei. È sempre così con i suoi amici: noi prima di lei. Quando ti trasferisci in una nuova città, lei crea un libro di tutte le cose speciali che la città può darti, tutti i piccoli segreti che ti offre così ti sentirai meno nostalgico. Lo lascia a portata di mano così lo hai quando ti svegli. Se devo viaggiare mi crea una playlist da ascoltare e quando mio figlio stava male mi ha aiutato in tutto. È l'amica che condivide con te tutti i suoi segreti, perché nonostante abbia tanti motivi per mettere muri il suo cuore rimane aperto come sempre. Questa è Meg prima che incontrasse Harry e questa è Meg adesso. E’ sempre la stessa persona: non è un titolo”.

"Una liberazione". L'ennesimo siluro nell'intervista di Oprah a Meghan

E a corredo dell’iconografia una serie di fotografie casalinghe dove spicca il piccolo Archie, presto fratellino maggiore. Il bambino, quasi due anni. Una capigliatura folta e riccioluta su un viso che sembra la fotocopia di papà Harry dal quale ha ereditato il rosso dei capelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.