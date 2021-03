Svezia, coltellate ai passanti. Torna l'incubo terrorismo, l'allarme: "Fermati tutti i collegamenti"

03 marzo 2021 a

Attacco terroristico in Svezia. Sangue a Vetlanda, città nella parte meridionale del Paese scandinavo, dove almeno otto persone sono rimaste ferite a colpi di coltello. L'attentatore, un uomo, è stato "neutralizzato" dalla polizia, fanno sapere i media locali che indagano per terrorismo. Alcuni feriti sarebbero in condizioni serie.

Sui social circolano alcune immagini del momento dell'arresto dell'aggressore, che ha circa vent'anni. Si vede il giovane, dai capelli scuri e un aspetto che farebbe pensare a un nordafricano o un mediorientale, vestito in jeans e giubbotto nero immobilizzato da due poliziotti. Una gamba sembra nuda con pantaloni tirati su, forse per una ferita. Fermato, si troverebbe in ospedale, piantonato dalla polizia.

I collegamenti ferroviari sono stati interrotti “affinché nessun testimone possa allontanarsi dalla città”, scrivono i media locali. Segno che non si esclude che ci siano anche possibili complici.

Stando a quanto riporta la portavoce della polizia della regione Est, Angelica Israelsson, tra gli otto colpiti alcuni sono feriti in modo grave.

