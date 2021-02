William e Harry provano a ricucire. Ma l'intervista bomba a Oprah Winfrey fa tremare la Regina

22 febbraio 2021 a

Dopo la Megxit, i principi William e Harry starebbero cercando di ricucire la spaccatura tra loro, ma la prossima diffusione, il 7 marzo, dell’intervista rilasciata negli Usa a Oprah Winfrey potrebbe nuovamente raffreddare i rapporti tra i due fratelli, che negli ultimi mesi sarebbero migliorati. Lo riferisce The Times, che cita fonti vicine al duca di Cambridge, il quale spera che «l’uscita definitiva di suo fratello e la fine dei doveri reali possa aiutare a ricucire la spaccatura tra loro».

Secondo le stesse fonti, la questione dei doveri ufficiali ormai non sarebbe più fonte di contenzioso e questo nuovo contesto potrebbe consentire ai fratelli di «riparare la loro relazione compromessa». Da quando Harry, 36 anni, e la moglie, la 39enne Meghan Markle, che aspetta il secondo figlio, si sono trasferiti in California, secondo la fonte citata dal Times, «di recente il rapporto dei fratelli aveva iniziato a migliorare. Entrambi sembrano aver fatto uno sforzo per un po' di tempo, con più conversazioni, scambi di notizie e quel genere di cose».

In una dinamica relazionale ancora fragile tra i due fratelli, tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale, gli ultimi sviluppi potrebbero nuovamente peggiorare la situazione. In effetti nelle ultime 48-72 ore una serie di eventi hanno contribuito ad alimentare polemiche ed incomprensioni. Venerdì scorso il principe Harry e la moglie Meghan hanno comunicato alla regina Elisabetta II che lasciano ogni ruolo e impegno nella famiglia reale e non torneranno mai più a svolgere compiti come "working member" della Casa Reale.

La monarca è «rattristata», ha fatto sapere Buckingham Palace, e anche se resteranno «componenti molto amati» della famiglia, la regina ha confermato che, ritirandosi dal lavoro della famiglia reale, per loro «non è possibile continuare a mantenere responsabilità e compiti che derivano dalla vita pubblica legata alla famiglia reale». I duchi di Sussex hanno ribadito che vivrebbero ancora «una vita di servizio», una risposta secondo fonti vicine alla regina accolta come «petulante».

Altra fonte di malumore è la prossima diffusione, in prima serata il 7 marzo, di un’intervista a tutto campo di Harry e Meghan alla regina dei talk-show Usa, Winfrey, della quale pare la regina non fosse stata avvertita in anticipo, già registrata la scorsa settimana. Secondo alcune anticipazioni contiene rivelazioni esplosive sulle reali ragioni che hanno indotto Harry e Meghan a lasciare la vita nella Casa Reale e il Regno Unito, ma anche sugli inizi del loro rapporto, il matrimonio, la maternità e le loro attività filantropiche. Sfruttando i festeggiamenti per il Commonwealth Day, poche ore prima della messa in onda di tale intervista oltreoceano, Elisabetta II apparirà in un video diffuso in tv.

Secondo il Sunday Times, il principe William è «davvero triste e sinceramente scioccato» per questi ultimi comportamenti del fratello e della moglie con la regina, definiti «offensivi e irrispettosi», pertanto sarebbe «molto turbato per quanto sta accadendo». Tuttavia altre fonti hanno riferito al Times che sull’intervista in arrivo e le ultime decisioni di Harry, la reazione di William sarebbe stata all’insegna della «rassegnazione più che dello shock», in quanto non sarebbe rimasto sorpreso. La speranza ora, secondo l’entourage del duca di Cambridge, è che «essendo rimosso il lavoro come "working member" come motivo di tensione, si spera che permetta di ricostruire un rapporto tra fratelli. Ma c’è ancora molta strada da fare».

