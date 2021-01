Harry e Meghan tornano a Londra. Ma il principe ora pensa al divorzio

Giada Oricchio 18 gennaio 2021 a

a

a

Toh chi si rivede! Harry d’Inghilterra e Meghan Markle tornano a Londra. I duchi di Sussex, con il piccolo Archie, lasceranno il caldo di Malibù per trascorrere l’estate nella vecchia Inghilterra. Qui infatti li attendono una serie di eventi: dai festeggiamenti per i 95 anni della Regina Elisabetta II ai 100 del principe consorte Filippo. Ma soprattutto il fratello minore di William non ha voluto rinunciare all’inaugurazione di una statua in memoria della mamma Lady Diana.

Alle questioni sentimentali si aggiungono quelle più pratiche: il 31 marzo scade il periodo di transizione della Megxit e la coppia ha già chiesto un altro anno di tempo e una revisione degli accordi. Concessioni che Sua Maestà sarebbe restia ad approvare specie dopo l’investimento a scopo di lucro di Meghan Markle in una start-up di prodotti biologici. Una mossa inammissibile per il protocollo dei Windsor.

Questa lunga visita sarà anche l’occasione per capire la verità su Harry. Secondo voci ricorrenti, sarebbe triste e talmente “schiacciato” dalla personalità dell’intraprendente moglie da pensare al divorzio; secondo l’amico Tom Bradby, diventato famoso per l’intervista in cui Meghan si sfogò contro la famiglia reale nel lontano 2018, sarebbe finalmente sereno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.