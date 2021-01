Harry e Meghan: addio ai social. L'ombra di Diana, la voce inquietante sulla scelta

10 gennaio 2021 a

Troppo odio, addio ai social. Ma non solo. Il principe William e la moglie americana Meghan Markle hanno lasciato i social network per non farvi più ritorno. Lo ha reso noto una fonte vicina ai duchi del Sussex, citata dal Sunday Times, secondo la quale la coppia è stanca della quantità "insostenibile" di insulti e offese. Harry e Meghan hanno smesso di postare sui loro profili Twitter e Instagram ’Sussex Royal’ l’anno scorso, dopo la rottura con la famiglia reale. La fonte fa sapere che ora non useranno i social per promuovere la loro Archewell Foundation e non hanno intenzione di farvi ritorno a titolo personale.

Insulti sessisti e razzisti hanno sconvolto Meghan, ma dietro all'addio dei social ci sarebbe anche l'insofferenza di Harry per la pressione mediatica responsabili della morte di sua madre Diana, riportano i media inglesi. Quindi addio ai 10 milioni di follower su Instagram e Twitter, la coppia si concentrerà sulla produzione di documentari per Spotify e Netflix.

