Il coronavirus non è incidente di laboratorio. Il verdetto dell'Oms su Wuhan

È «estremamente improbabile» l’ipotesi che l’origine del Covid-19 sia un incidente in laboratorio. Lo ha detto in conferenza stampa Peter Ben Embarek, alla guida del gruppo di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in missione in Cina per ricostruire le origini della pandemia di coronavirus. «Non è un’ipotesi che implica di suggerire studi futuri a sostegno del lavoro per comprendere le origini del virus», ha proseguito, aggiungendo che servono «altre ricerche» sulle specie animali che potrebbero rappresentare una riserva o fare da riserva, non solo in Cina.

«Durante quest’anno di pandemia si è diffusa l’ipotesi che il virus sia fuoriuscito dai laboratori dell’Hubei ma escludiamo assolutamente questa ipotesi al punto che chiudiamo qui questo». Lo ha detto Peter Ben Embarek, scienziato danese e Programme Manager all’Oms, specializzato in sicurezza alimentare e zoonosi, alla conferenza stampa conclusiva tenuta a Wuhan in occasione della conclusione della missione del team inviato in Cina dall’Oms proprio per indagare sulle origini della malattia.

Le prove suggerirebbero che il nuovo coronavirus ha «origine animale» ma non è ancora chiaro come sia stato trasmesso all’uomo. Lo ha detto il capo del team di esperti dell’Oms Peter Ben Embarek in conferenza stampa al termine della missione a Wuhan.

