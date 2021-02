Team Oms incontra 'bat woman' a Wuhan: "Risposte cruciali"

03 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Incontro estremamente importante oggi con lo staff dell'Istituto di virologia di Wuhan, compresa la dottoressa Shi Zhengli. Colloquio schietto e aperto. Poste domande cruciali e ricevute risposte". E' quanto ha scritto in un tweet Peter Daszak, presidente della EcoHealth Alliance, che fa parte della delegazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in missione in Cina per ricostruire le origini della pandemia di coronavirus.

Shi Zhengli è nota come la 'Bat Woman' di Wuhan per gli anni dedicati allo studio sui pipistrelli e i virus, come più volte sottolineato nei mesi scorsi dalla stampa di Pechino. Nel luglio 2020 l'esperta cinese chiese le "scuse" di Donald Trump per le affermazioni sulle origini del coronavirus.

Il gruppo di esperti Oms è guidato da Peter Ben Embarek.