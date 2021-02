Variante sudafricana, vaccino AstraZeneca efficace solo al 10%

08 febbraio 2021 a

Il vaccino Astrazeneca è scarsamente efficace contro la variante sudafricana del Sars-Cov-2. Lo testimonia uno studio di cui si è parlato nei media britannici. «I risultati che descriviamo rispetto alla variante» sudafricana di Sars-CoV-2 riportano una «stima puntuale del 10%» di efficacia del vaccino Oxford-AstraZeneca contro le forme lievi-moderate. Lo ha dichiarato Shabir Madhi, che ha guidato l’ultima sperimentazione di questo vaccino contro la variante Sudafricana, al programma "Radio 4 Today’" della Bbc, secondo quanto riportato dai media britannici.

Benché lo studio - non ancora sottoposto a peer review - abbia coinvolto circa 2mila persone di età media 31 anni, il risultato ottenuto «chiaramente è lontano dal 60%» di efficacia generale dimostrata dal vaccino negli studi clinici che hanno portato alla sua approvazione, ha osservato l’esperto. «E anche se si avesse uno studio più ampio - ha precisato - sarebbe improbabile ottenere un dato di efficacia del 40 o 50%».

E' chiaro, insomma, che il vaccino non proteggerebbe dalle infezioni anche solo moderate. «Quello che i risultati dello studio ci dicono veramente», ha proseguito Madhi, «è che in un gruppo demografico di età relativamente giovane - con una prevalenza molto bassa di morbilità come ipertensione e diabete - il vaccino non protegge dalle infezioni da lievi a moderate».

