Coronavirus: infettivologo Bassetti, 'non ci sono vaccini di serie A o serie B'

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "Cerchiamo di evitare di far passare questo: non ci sono vaccini di serie A e di serie B. Quello di Astrazeneca è un ottimo vaccino, ha la copertura del 100% sulla malattia grave che può portare alla morte, è questo quello che ci interessa". Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, intervistato a Domenica In.

Questo limite ai 55 anni "mi pare un po' difficile da comprendere, soprattutto in un momento di grande penuria di vaccini. Bisogna portare il più rapidamente possibile quante più persone a essere vaccinate per arrivare al prossimo autunno con il 75% di popolazione vaccinata". Quanto al vaccino Sputnik russo, per Bassetti "è un ottimo vaccino, molto simile a quello di Astrazeneca. Speriamo che Ema analizzi i dati e li approvi, qualunque Paese che ha dei vaccini validi va benissimo per noi".