Meghan Markle, i legali dei tabloid all'attacco sulla lettera al padre: "Scritta dalla duchessa per essere divulgata"

Giada Oricchio 21 gennaio 2021 a

a

a

Boomerang per Meghan Markle? “Lei voleva che la lettera al padre fosse pubblicata”. Colpo di scena nella battaglia legale contro i tabloid inglesi, colpevoli secondo la duchessa del Sussex di aver pubblicato la sua accorata lettera privata al padre Thomas nell’agosto 2018. Nelle scorse settimane, l’ex attrice ha chiesto il giudizio abbreviato “per motivi riservati” e ha ottenuto un rinvio di nove mesi (il processo doveva iniziare l’11 gennaio e l’Alta corte ha disposto la prima udienza a ottobre 2021), ma gli avvocati di Associated Press, la società editrice di entrambe le riviste, hanno contrattaccato a testa bassa.

I legali hanno messo agli atti una serie di documenti che comproverebbero il coinvolgimento di Meghan Markle nella pubblicazione del testo incriminato: avrebbe scritto la missiva - un appello disperato al padre di non parlare del passato in nome dell’amore che li legava – proprio perché fosse divulgata. Lo scopo? “Ripulire la sua immagine (come già avvenuto su wikipedia dove, poco prima dell’ufficialità del fidanzamento con Harry, era passata da attrice e modella era passata a attivista per i diritti delle minoranze, nda) e levarle di dosso l’etichetta di arrivista e figlia gelida e indifferente”.

Gli avvocati hanno altresì evidenziato che la letterina a papà Thomas non fu solo farina del sacco di Meghan perché il team di comunicazione di Kensington Palace, che all’epoca assisteva la coppia reale, partecipò alla stesura. Nella memoria difensiva si legge infatti: “Nessuna lettera davvero privata da figlia a padre richiederebbe interventi da parte del personale di Palazzo” e si ricorda che la stessa ex attrice aveva ammesso di essersi avvalsa della consulenza di Jason Knauf, responsabile delle comunicazioni di Kensington Palace all’epoca dei fatti e di essere consapevole che la lettera potesse finire in pasto ai media. Intanto si fanno sempre più insistenti le voci su un Harry d’Inghilterra triste e con “il cuore spezzato”. Un amico del principe ha dichiarato al “Times” che “lui ama la Regina, il suo Paese e i suoi ruoli militari. L’addio alla royal family non lo ha voluto lui. Lo ha voluto Meghan. E ora Harry ha il cuore a pezzi”. I duchi torneranno in Inghilterra in primavera per una serie di impegni istituzionali tra cui una proroga della Megxit. Quante magagne per Meghan!

Harry e Meghan: addio ai social. L'ombra di Diana, la voce inquietante sulla scelta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.