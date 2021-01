Forte esplosione a Madrid, distrutto un edificio: almeno tre morti

20 gennaio 2021 a

Una forte esplosione, le cui cause sono sconosciute, ha semidistrutto un edificio nel centro di Madrid verso le tre del pomeriggio. Lo riferiscono i media spagnoli. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo.

Sono almeno tre le persone morte nella forte esplosione, causata dal gas, che ha sventrato un palazzo in pieno centro a Madrid. L’esplosione, che ha scosso intorno alle 15:00 il centro della capitale spagnola, ha praticamente distrutto i quattro piani superiori di un edificio di via Toledo. L’edificio ospita sacerdoti, hanno riferito fonti dell’arcivescovato a Madrid.

