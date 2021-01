Incendio a Capitol Hill, evacuato il Congresso

18 gennaio 2021 a

a

a

Il Campidoglio degli Stati Uniti è stato temporaneamente chiuso per una «minaccia alla sicurezza». È quanto si legge sul sito della Bbc. Dei cronisti presenti riferiscono che viene diffuso un avviso di emergenza e che le prove per l’insediamento di Joe Biden, in programma mercoledì, sono state sospese.

L’allarme per la sicurezza che ha fatto scattare il lockdown al Congresso e interrotto la prova della cerimonia di giuramento di Joe Biden è stato provocato da un piccolo incendio che si è sviluppato sotto uno dei tendoni montati nei pressi di Capitol Hill. Lo riporta la Cnn citando fonti dei vigili del fuoco, che confermano di essere stati chiamati e di aver messo sotto controllo in pochi minuti l’incendio definito «minimo».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.