Musica per Biden. E per l'insediamento imponenti misure di sicurezza a Washington

16 gennaio 2021 a

a

a

I big della musica a stelle e strisce celebreranno mercoledì prossimo a Washington il 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nel giorno della cerimonia di investitura del presidente eletto, star come Lady Gaga, Jennifer Lopez, Bruce Springsteen renderanno omaggio non solo al senatore repubblicano nel giorno dell’inaugurazione del suo governo, ma soprattutto all’America in uno dei momenti più cupi della storia repubblicana. Tra imponenti misure di sicurezza Lady Gaga e Jennifer Lopez, parteciperanno alla cerimonia di giuramento dinanzi il Congresso. La prima avrà l’onore di intonare «The Star-Spangled Banner», l’inno nazionale Usa, replicando quanto fatto nel 2016 in occasione del 50esimo anniversario del Super Bowl; ad esibirsi durante la cerimonia, il cui programma sarà diverso rispetto agli altri anni a causa del Covid e a seguito dell’assalto a Capitol Hill, anche la Lopez. Entrambe non hanno mai fatto mistero di nutrire forti simpatie nei confronti di Biden. Ma non saranno gli unici artisti a partecipare alla lunga giornata di insediamento.

Pesano ancora le incognite sulla sicurezza dopo l’assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump. Tanto che il governo ha deciso di dispiegare, attorno alle sedi delle istituzioni democratiche di Washington, fino a 15 mila soldati della Guardia Nazionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.