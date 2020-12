Harry e Meghan Markle, il gesto segreto del principe con la moglie ricorda Lady Diana

Giada Oricchio 29 dicembre 2020 a

Un segnale d'amore segreto per Harry d'Inghilterra. I fotografi hanno scoperto che il duca di Sussex fa lo stesso gesto da 25 anni nonostante sia in pubblico. L'account Instagram "pradaflair" ha postato due foto: in una si vede Lady Diana tenere la manina del piccolo Harry dietro la schiena durante una parata a inizi anni '90, mentre nella seconda Harry compie lo stesso gesto complice e affettuoso con la moglie Meghan Markle. Un'abitudine tenerissima e irrinunciabile considerando che ai reali è vietato tenersi per mano in pubblico. In questi giorni, Harry e Meghan sono balzati agli onori della cronaca per i guadagni da centinaia di milioni grazie alla loro vita da celebrities, per una sospetta seconda gravidanza dell'attrice e per aver chiesto a Sua Maestà Elisabetta II una proroga di un anno dalla Megxit cioè l'uscita dalla famiglia reale inglese.

