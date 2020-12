William e Kate Middleton spiazzano il Regno Unito con il messaggio di Natale: "Non vi auguriamo..."

Giada Oricchio 25 dicembre 2020 a

Non è un Buon Natale per il principe William d'Inghilterra e la moglie Kate Middleton. Ma è un omaggio a chi è impegnato nella lotta al Covid-19. I Duchi di Cambridge, dall'account ufficiale di Kensington Palace seguito da oltre 12 milioni di follower, hanno mandato un messaggio di solidarietà per il Natale 2020: "Questo Natale i nostri pensieri sono con quelli di voi che stanno trascorrendo la giornata da soli, quelli di voi che piangono la perdita di una persona cara e quelli di voi in prima linea che stanno ancora raccogliendo tutte le loro forze per prendersi cura di tutti noi mettendo da parte le proprie vite o a rischio".

Un omaggio culminato in parole spiazzanti, ma sicuramente prive di ipocrisia: "Non ci sembra giusto augurare alla Nazione un felice Natale quest'anno, invece desideriamo augurare un 2021 migliore". Il post è stato accompagnato da una gallery di gente comune impegnata a combattere e convivere il Coronavirus e da una serie di associazione cui rivolgersi in caso di necessità.

