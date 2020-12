Il Covid fa accelerare la Cina. Nel 2028 supererà gli Usa

26 dicembre 2020 a

La Cina supererà gli Stati Uniti e diventerà la prima potenza economica mondiale nel 2028, con 5 anni di anticipo rispetto al previsto. Il risultato sarebbe legato alle diverse capacità di recupero dalla crisi legata alla pandemia da Covid. È la previsione del Center for Economics and Business Research. La Cina è attesa da una crescita del 5,7% dal 2021 al 2025, per poi registrare un calo al 4,5% annuo dal 2026 al 2030. Gli Stati Uniti, invece, si assesteranno intorno all’1,9 tra il 2022 e il 2024 per poi scendere all’1,6 negli anni successivi. Il Giappone dovrebbe restare la terza potenza mondiale fino al 2030 quando verrà scavalcata dall’India che spingerà la Germania da quarto al quinto posto. Il Regno Unito del dopo Brexit scivolerà dal quinto al sesto posto.

