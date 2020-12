Tutti i segreti del nuovo Covid inglese. Più contagioso per i bimbi. Il vaccino vale? Mistero

23 dicembre 2020 a

La variante del Covid 19 che sta spaventando tutta Europa è stata effettivamente isolata in Inghilterra a settembre, ma della sua pericolosità e contagiosità si è avuta certezza solo lo scorso 8 dicembre dopo l'analisi dei contagi di alcune regioni britanniche. Anche se tutti oggi ostentano ottimismo, le risposte degli scienziati sulla sua pericolosità e sulle difese possibili sono molto più caute. Le ha messe insieme (alcune cose di interesse per il pubblico britannico) la redazione della più importante testata scientifica inglese, il British Medical Journal. E non sono affatto rassicuranti: il nuovo virus sembrerebbe più pericoloso per i bambini grazie alla sua contagiosità. E non meno confortante la risposta alla domanda su mascherine e dispositivi di protezione: proteggono come con il virus originario? “Non è noto al momento”... Come molto incerta è se si deve rispondere con serietà l'efficacia dei primi vaccini sul nuovo coronavirus. Dovrebbe essere sì per quello che fin qui si conosce, ma potrebbe essere no. Ecco tutte le domande e le risposte pubblicate dalla bibbia della scienza europea...

La nuova variante è più contagiosa?

Sì, secondo una revisione delle prove attuali da parte del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG) del Regno Unito. Il rapporto del 18 dicembre affermava che il tasso di trasmissione della variante, nota come B.1.1.7 o VUI 202012/01 (variante in esame, anno 2020, mese 12, variante 01), era del 71% (intervallo di confidenza al 95% 67 dal% al 75%), maggiore rispetto ad altre varianti e che può anche avere una carica virale maggiore. Mentre le varianti precedenti sono emerse senza una chiara evidenza di avere un vantaggio selettivo, osserva il rapporto, "l'emergere e la successiva dominanza" di questa nuova variante in un periodo di prevalenza relativamente alta indicava che ha un "vantaggio selettivo rispetto ad altre varianti".

Quando è apparsa la nuova variante?

Il primo caso noto di questa nuova variante è stato registrato il 20 settembre e sequenziato all'inizio di ottobre.

Da quanto tempo lo sa il governo?

Ci sono state molte speculazioni su quanto tempo il governo fosse a conoscenza della nuova variante e se avrebbe dovuto agire prima. Parlando a un briefing del Science Media Center il 21 dicembre, l'epidemiologa Susan Hopkins, della Public Health England, ha affermato che è diventato chiaro che questa variante era importante solo a dicembre. "Il virus [SARS-CoV-2] muta continuamente", ha detto. “Anche a marzo c'erano otto lignaggi principali che si stavano separando. Monitorare le mutazioni dei virus è il modo in cui creiamo l'albero genealogico genetico dei virus e come monitoriamo le epidemie. “In questa situazione, verso la fine di novembre era chiaro che la regione del Kent e Medway, in particolare, stava andando controcorrente rispetto alle restrizioni nazionali e stava vedendo aumenti, mentre dal 20 novembre quasi tutte le altre parti del paese hanno iniziato rifiutare." Hopkins ha spiegato che una revisione iniziale ha esaminato se questo aumento nel Kent fosse collegato a un gruppo particolare nella popolazione o alle epidemie sul posto di lavoro. Quando ciò si è rivelato non essere il caso, PHE ha riesaminato l'epidemiologia genomica per cercare cambiamenti. "L'8 dicembre hanno scoperto che c'era una particolare variante che aveva alcune mutazioni nella proteina spike che era emersa abbastanza rapidamente e si stava diffondendo non solo nel sud-est ma anche in alcune parti di Londra", ha detto. “Così nelle successive 48 ore hanno rapidamente intrapreso un'indagine esaminando l'albero filogenetico e i dettagli clinici dei pazienti in cui erano insorti i casi. Hanno scritto un documento iniziale il 10 dicembre, che è stato presentato a NERVTAG, ed è stato quel documento che ha poi avviato le ulteriori discussioni su ulteriori modelli epidemiologici e lavoro clinico ". Il 18 dicembre sono stati forniti ulteriori dati al governo e il giorno successivo il primo ministro ha annunciato che ampie parti del sud-est dell'Inghilterra, inclusa Londra, sarebbero state soggette a restrizioni di livello 4 e che l'allentamento delle regole precedentemente annunciato per Natale sarebbe cambiato.

Quali mutazioni ha questa variante?

La nuova variante è definita da 14 mutazioni che determinano cambiamenti degli aminoacidi e tre delezioni, alcune delle quali si ritiene influenzino la trasmissibilità del virus nell'uomo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che una delle mutazioni identificate (N501Y) sta alterando un amminoacido all'interno dei sei residui chiave nel dominio di legame del recettore.3 Questa stessa mutazione del dominio di legame del recettore (N501Y) è stata segnalata anche in Sud Africa (n = 45), dove è sorto indipendentemente dalla variante del Regno Unito, e l'Australia (n = 37). Un altro cambiamento di significato è una delezione nella posizione 69/70, che si è scoperto che influisce sulle prestazioni di alcuni test diagnostici della reazione a catena della polimerasi (PCR) che utilizzano un gene target S (spike).

Influisce sui test?

Potenzialmente, ma il test PCR ha una rete di sicurezza. Parlando al programma radiofonico Today della BBC, Wendy Barclay, capo del dipartimento delle malattie infettive dell'Imperial College di Londra, ha affermato che i test PCR si basavano su tre diversi saggi. Uno di questi test rileva la parte S o spike del virus. “Uno dei modi in cui questa [nuova variante del virus] è stata rilevata è che la parte S del test non sembra funzionare altrettanto bene su questa variante. Questo non è un problema in termini di numero di casi, perché abbiamo altre due parti di backup che rilevano ancora il virus ", ha detto. Meno si sa circa l'effetto delle mutazioni sui test a flusso laterale, i test di inversione rapida che dovrebbero essere implementati nelle scuole di tutta l'Inghilterra a gennaio. È in corso un'indagine su questo.

La nuova variante potrebbe influenzare i vaccini?

Il messaggio degli esperti che hanno parlato a un briefing del Science Media Center su covid-19 era che la nuova variante difficilmente avrebbe reso i vaccini inefficaci. Peter Openshaw, ex presidente della British Society for Immunology e professore di medicina sperimentale presso l'Imperial College di Londra, che siede su NERVTAG, ha detto: “Sappiamo che l'infezione naturale o la vaccinazione produrrà una serie di risposte anticorpali. Anche se si prevede che alcune delle mutazioni presenti nella nuova variante interesseranno alcuni dei siti riconosciuti dagli anticorpi, non sembra probabile che interesseranno tutti loro. "È chiaramente importante che tutto questo venga testato e le persone stanno lavorando nei laboratori mentre parliamo per cercare di ottenere alcune risposte preliminari entro i prossimi giorni, ma non è scienza rapida. Dobbiamo aspettare che crescano il virus e testino diversi sieri. Quindi questa informazione potrebbe uscire nelle prossime settimane. "

I bambini sono più suscettibili alla nuova variante?

Sì, rispetto al virus non variante. Parlando a una conferenza stampa, Neil Ferguson, direttore del Centro per l'analisi delle malattie infettive globali del Medical Research Council presso l'Imperial College di Londra e membro del NERVTAG, ha affermato che durante il blocco di novembre in Inghilterra c'è stato un "cambiamento generale nella distribuzione del virus verso bambini, sia per la variante che per la non variante [virus]. " Ciò era previsto, a causa delle scuole che rimanevano aperte durante il blocco, ha detto, e tra quelli di età inferiore ai 15 anni ci sono stati leggermente più casi di virus variante nella comunità rispetto alla non variante, anche se non in modo significativo. Ma Barclay, che è anche membro di NERVTAG, ha detto: "Siamo chiari. Non stiamo dicendo che questo sia un virus che attacca specificamente i bambini o che sia più specifico nella sua capacità di infettare i bambini. Ma sappiamo che SARS-CoV-2, così come è emerso, non era così efficiente nell'infettare i bambini come gli adulti. Ci sono molte ipotesi [sul perché], ma una è l'espressione del recettore ACE2 che potrebbe essere diversa nei bambini. Quindi, se il virus [nuova variante] ha più difficoltà a trovare ed entrare nelle cellule, questo metterebbe i bambini in condizioni di parità, se lo desideri. "

Gli attuali DPI proteggono da esso?

Sebbene questo sia qualcosa che gli operatori sanitari sono comprensibilmente desiderosi di scoprire, il governo non ha fatto menzione di alcuna differenza rispetto all'efficacia dei dispositivi di protezione individuale. La Doctors ’Association UK ha scritto a Matt Hancock, segretario per la sanità e l'assistenza sociale inglese, per evidenziare la sua preoccupazione per la mancanza di nuove linee guida sui DPI alla luce della maggiore trasmissibilità della nuova variante. Zainab Najim, segretario britannico dell'associazione e registrar medico di base, ha dichiarato: "Senza una politica universale per vaccinare in prima linea, il personale rivolto ai pazienti come priorità e nessuna revisione delle attuali linee guida sui DPI, potremmo trovarci di fronte a malattie e assenze evitabili del personale per mesi invernali difficili. Siamo anche preoccupati che, senza aumentare le attuali linee guida sui DPI, il personale stesso sarà a rischio non solo di contrarre il virus, ma di trasmetterlo alla popolazione di pazienti vulnerabili ".

La variante si è diffusa in tutto il Regno Unito?

La variante è concentrata nel sud-est e nell'est dell'Inghilterra e nei punti caldi emergenti nel Galles meridionale e in Cumbria. Ma ci sono casi in tutto il Regno Unito, hanno detto i membri di NERVTAG.

E al di fuori del Regno Unito?

Una manciata di paesi hanno confermato casi della nuova variante, tra cui Australia, Danimarca, Italia, Islanda e Paesi Bassi. Hopkins ha detto che è probabile che molti altri paesi riferiranno presto i casi. Ha detto: “Penso che sia molto probabile che sia emerso qui. Tuttavia, è molto probabile che sia anche in altri paesi, perché negli ultimi tre mesi ci sono stati trasporti avanti e indietro tra molti paesi europei ". Ha aggiunto che il Regno Unito esegue più sequenziamento del genoma (10% dei campioni di test) di qualsiasi altro paese europeo, ad eccezione della Danimarca, quindi potrebbe essere necessario del tempo per conoscere l'entità della diffusione della variante. “La Danimarca probabilmente sequenzia circa il 20% ora e ha aumentato la sua capacità di sequenziamento dopo la variante visone. La maggior parte degli altri paesi europei sequenzia forse l'1%, e spesso molto meno, e molti non hanno alcuna capacità di sequenziamento ".

Come stanno rispondendo gli altri paesi?

Più di 40 paesi hanno interrotto tutte le forme di viaggio da e verso il Regno Unito per cercare di ridurre la probabilità che la nuova variante si diffondesse nelle loro popolazioni. In particolare, la Francia ha chiuso il confine con il Regno Unito, bloccando il trasporto di merci in entrata e in uscita dal Regno Unito attraverso il porto di Dover. Anche tutti i servizi di posta verso l'Europa (ad eccezione della Repubblica d'Irlanda) sono stati temporaneamente sospesi.

